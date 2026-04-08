Israeliska attacker mot Libanon: En kapplöpning mot tiden?

Efter vapenvila mellan USA och Iran: Analytiker undersöker varför Israel intensifierar attackerna mot Hizbollah, och om det handlar om att maximera skada innan en eventuell vapenvila.

Israel iska attacker mot Libanon , beskrivna som ”över 100 anfall på tio minuter” mot Hizbollah mål i onsdags, kan vara ett tecken på att Israel förväntar sig en snar avslutning av konflikten, enligt experter. Händelserna inträffade i efterdyningarna av en vapenvila mellan USA och Iran , vilket har fått analytiker att spekulera kring motivet bakom Israel s eskalering av våldet.

Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, framhåller flera möjliga förklaringar till Israels agerande. En teori är att Israel sedan tidigare planerat en intensifiering av attackerna och nu genomför planen. En annan, mer angelägen, förklaring är att Israel tror att tiden håller på att rinna ut och att konflikten i Libanon kommer att bli en del av de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran som inleds på fredag. Detta skulle motivera en skyndsam ökning av attackerna mot Hizbollah för att maximera skadan innan en eventuell vapenvila träder i kraft.\Aron Lund, Mellanösternanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, delar denna bedömning. Han menar att Israel kan frukta att USA:s president Trump kommer att ingripa och sätta stopp för konflikten i Libanon, liksom han tidigare gjort i andra sammanhang. Om Israel förutser detta, är det logiskt att försöka åsamka så mycket skada som möjligt på Hizbollah innan ett eventuellt eldupphör. Lund pekar också på möjligheten att Israel har identifierat specifika mål som man särskilt önskar slå till mot. Vidare indikerar han att Israel tycks ha förberett sig på en vapenvila mellan USA och Iran och troligtvis inte är nöjda med den. Enligt Lund hade Israel sannolikt fortsatt bombningarna av Iran om de haft möjlighet och hoppas kanske kunna återuppta dessa i framtiden. Schierenbeck tillägger att Israels regering sannolikt är missnöjd med vapenvilan, eftersom man anser att de militära målen i Iran inte är uppfyllda, inklusive att slå ut landets kärnteknikprogram, ballistiska robotprogram och kontrollera det anrikade uranet. Onsdagens attack kan därmed ses som ett försök från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att ytterligare försvaga Hizbollah och stärka sin position.\Schierenbeck framhåller också den politiska dimensionen. Både i USA och Israel finns en väljarbas som behöver tillfredsställas. Trump och Netanyahu är väl medvetna om detta inför kommande val. Att eskalera konflikten kan därför ses som ett sätt att visa handlingskraft och beslutsamhet för att blidka väljarna. Den snabba intensifieringen av attackerna tyder på en strategi som syftar till att uppnå maximala resultat på kort tid, antingen för att förbereda sig för en framtida vapenvila eller för att sända en tydlig signal till både Iran och den egna väljarbasen. Analytiker fortsätter att granska utvecklingen i regionen, och de politiska och militära konsekvenserna av de senaste händelserna kommer att noga följas. Det är uppenbart att den spända situationen i Mellanöstern fortsätter att vara en komplex mix av geopolitiska intressen, militära strategier och inrikespolitiska överväganden





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Libanon Hizbollah USA Iran Vapenvila Benjamin Netanyahu Aron Lund Isabell Schierenbeck Mellanöstern

United States Latest News, United States Headlines

