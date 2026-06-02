Israeliska flyganfall i Libanon: Förstörelse och rök

Israeliska flyganfall i Libanon har resulterat i förstörelse och rök. Libanesisk regering anklagar Israel för att vilja förstöra allt så att ingen ska kunna bo där. Det är oklart om det låter sig göras utan att man slår Libanon sönder och samman eller startar ett inbördeskrig där.

Förstörelse och rök efter israeliska flyganfall i Libanon. Israel tar steg för steg in i landet och förstör bebyggelse med bulldozrar. Det splittrade libanesiska regeringen anklagar Israel för att vilja förstöra allt så att ingen ska kunna bo där.

Den vapenvila som USA mäklade fram mellan Israel och Libanon i april har inte spelat stor roll. Den omfattade inte Israels huvudsakliga motpart, shiarörelsen Hizbollah, och Israel inledde nya offensiver efter raketattacker från libanesisk mark. Allt detta sker i ett sidospår till kriget mot Iran, med stor bäring på de utdragna förhandlingarna mellan USA och Iran. USA har velat hålla isär de två krigen, medan Iran har krävt att ett avtal ska ge fred även i Libanon.

Israel är inte nära sitt övergripande mål att betvinga Hizbollah helt och hållet. Shiarörelsen har börjat anfalla Israel med mer svårstoppade drönare. Det är oklart om det låter sig göras utan att man slår Libanon sönder och samman eller startar ett inbördeskrig där. USA har tidigare velat undvika det, men Trumpregeringen är inte så försiktig med sådana saker.

En vårdvolontär bär undan kvarlevor av en av sex personer i en familj som dödades i ett israeliskt flyganfall utanför Tyr. Skador från ett raketnedslag i Kiryat Shmona i norra Israel. Raketen avfyrades från Libanon. Det tror jag i högre grad än Iran är något som motiverar många av medlemmarna, säger Aron Lund.

- En kraftig upptrappning i Libanon är inte lätt att förena med ett avtal mellan USA och Iran, säger experten Aron Lund. - IDF (den israeliska militären) är operativ med stora styrkor på marken och intar framskjutna positioner, säger premiärminister Benjamin Netanyahu i ett





Hallandsposten / 🏆 8. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israeliska Flyganfall I Libanon Förstörelse Och Rök Libanesisk Regering Anklagar Israel Kriget Mot Iran USA Och Iran

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel försöker ta kontroll över södra Libanon | Senaste nytt på SvDDen israeliska militären (IDF) rycker fram i södra Libanon.

Read more »

Frankrike kallar till krismöte i FN:s säkerhetsråd efter israelisk ockupation i LibanonFrankrike har kallat till krismöte i FN:s säkerhetsråd efter att den israeliska armén ockuperat den viktiga Beaufort-borgen i södra Libanon. Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot har kallat den israeliska militära verksamheten i Libanon för oacceptabel och har krävt att Israel drar tillbaka sina styrkor.

Read more »

Israeliska luftangrepp i Gaza och Libanon fortsätter - internationellt motstånd växerEtt israeliskt flygattack mot ett kafé i Gaza krävde två dödsoffer och 12 skadade under helgdagar. Samtidigt intensifierar Israel sin militära kampanj i södra Libanon och tar kontroll över historiska platser som borgen Beaufort. Frankrike kräver ett FN-säkerhetsrådsmöte och Iran förstärker sina underjordiska anläggningar.

Read more »

Lomma växlar upp mot strandstök – öppnar för ordningsvakter i hamnenReagerar mot fylla, bråk och förstörelse.

Read more »