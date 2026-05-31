Israeliska luftangrepp i Gaza och Libanon fortsätter - internationellt motstånd växer

Ett israeliskt flygattack mot ett kafé i Gaza krävde två dödsoffer och 12 skadade under helgdagar. Samtidigt intensifierar Israel sin militära kampanj i södra Libanon och tar kontroll över historiska platser som borgen Beaufort. Frankrike kräver ett FN-säkerhetsrådsmöte och Iran förstärker sina underjordiska anläggningar.

Minst två personer omkom och ytterligare 12 skadades under söndagen när ett israeliskt flygattackerade ett kafé i Gaza , enligt Reuters. Kaféet som ligger nära en tillfällig nödhamn var, enligt lokala myndigheter, fullt av människor som firade helgdagar.

Oroligheterna i området fortsätter och siffror från Gazas hälsodepartement anger att ungefär 900 palestinier har dödats sedan vapenvilan trädde i kraft för sju veckor sedan. Under samma period har enligt Israels militär fyra israeliska soldater omkommit. Ytterligare ett incident inträffade på den ockuperade Västbanken där tre personer skadades i en misstänkt bilattack i Gush Etzion. Den misstänkte gärningsmannen sköts ihjäll av en israelisk soldat kort efter.

En 17-årig flicka skadades allvarligt medan en 15-årig flicka fick lindriga skador enligt Israels räddningstjänst. Frankrike, som har vetorätt i FN:s säkerhetsråd, har efterfrågat ett extrainsatt möte om Libanon efter att Israel flyttat fram sina frontlinjer i landet. Utrikesminister Jean-Noël Barrot uttryckte i en fransk TV-intervju att ingenting kan rättfärdiga Israels fortsatta insatser i Libanon och den alltmer omfattande ockupationen av libanesiskt territorium, även om Israel har rätt till självförsvar.

En anledning till Frankrikes krav är Israels intagande av den medeltida borgen Beaufort som har stort kulturhistoriskt värde. Under tiden har satellitbilder granskade av CNN visat att Iran arbetat intensivt med att göra sina underjordiska vapenförråd motståndskraftiga mot attack genom att rensa rasmassor och öppna upp tunnelinfarter som tidigare blockerats. USA och Israel har fokuserat på att bomb dessa tunnelintag.

I södra Libanon har en attack mot ett sjukhus i staden Tyr lett till att minst 13 sjukvårdspersonal skadats enligt Libanons hälsodepartement. Den israeliska militären har under de senaste dagarna ryckt fram i södra Libanon med målet att ta kontroll över området som domineras av Hizbollah. IDF har sagt att målet är att avveckla Hizbollahs infrastruktur, eliminera terrorister och avlägsna hot mot Israel. Under intensiva strider har Israel tagit kontroll över Beaufort.

Libanons premiärminister Nawaf Salam anklagade Israel för att använda förödande taktik genom att förstöra infrastruktur. Ytterligare enöt händelse är en attack mot en amerikansk militärbas i Kuwait där en iransk robot drev in spillror på basen, enligt Bloomberg. Skadorna var lindriga. I Beirut jämnade ett israeliskt flygfall ett flerfamiljshus marken tidigt under lördagen enligt AP





