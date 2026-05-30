Israeliskt flyganfall jämnar flerfamiljshus med marken i Beirut

Ett israeliskt flyganfall har jämnat ett flerfamiljshus i centrala Beirut med marken. Attacken skedde efter att den israeliska armén varnat de boende att evakuera ungefär en timme tidigare. Flera israeliska attacker har riktats mot Beirut de senaste dagarna.

Samma byggnad har blivit utsatt för angrepp fyra gånger tidigare. Den israeliska armén har tidigare anklagat Iranstödda Hizbollah för att lagra 'miljontals dollar' avsedda för att finansiera sin verksamhet i byggnaden, utan att presentera vidare belägg för det, rapporterar AP. Flera israeliska attacker har riktats mot Beirut de senaste dagarna. Den israeliska armén meddelade under onsdagen att man inlett en våg av attacker i södra Libanon efter anklagelser om att Hizbollah brutit mot vapenvilan.

Den amerikanska militären har stoppat ytterligare ett handelsfartyg som försökte bryta igenom den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar. Det Gambiaflaggade Lian Star ignorerade över 20 varningar under natten mot lördagen och försökte gå in i en iransk hamn, uppger USA:s militärkommando Centcom i 'Fartyget är inte längre på väg till Iran,' skriver Centcom. USA inledde blockaden mot iranska hamnar den 17 april som svar på att Iran stängt Hormuzsundet.

Fem fartyg har oskadliggjorts och 116 har omdirigerats sedan blockaden inleddes, uppger Centcom. Ett flytande föremål som tros vara en sjömina har hittats i Hormuzsundet, uppger omanska myndigheter. Alla fartyg uppmanas att uppta största försiktighet i området, rapporterar Den amerikanska militären uppgav på måndagen att de hade attackerat fartyg som placerade ut minor söder om Iran.

På fredagen krävde USA:s president Donald Trump att Iran måste ta bort alla minor från sundet som en del av ett avtal för att få slut på konflikten. Enligt den libanesiska armén har två av landets soldater skadats i ett israeliskt angrepp, skriver AFP. De två soldaterna skadades allvarligt efter det att deras fordon träffats av en israelisk drönare, meddelar Libanons armé i ett uttalande.

Mohsen Rezaei, rådgivare till Irans högste ledare Mojtaba ‌Khamenei, sade under lördagen att USA:s president Donald Trump 'bryter diplomatin en tredje gång', rapporterar Reuters. USA:s president Donald Trump kommer bara att godkänna en överenskommelse med Iran om avtalet uppfyller alla hans villkor, uppger en tjänsteman i Vita huset för AFP. Beskedet kommer efter Trumps möte med sina närmsta rådgivare avslutats.

President Trump kommer bara att gå med på ett avtal som är bra för USA och som uppfyller alla hans villkor, säger tjänstemannen. Iran kan aldrig få ha tillgång till kärnvapen. Elva personer, varav en räddningsarbetare, har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon på fredagen, uppger Libanons hälsodepartement enligt AFP. Ytterligare åtta personer ska ha skadats i angreppen som Libanon beskriver som 'ett uppenbart brott mot humanitär lag'.

Formellt råder en vapenvila mellan Israel och Libanon sedan i mitten av april, men striderna gäller mellan Israel och shiamilisen Hizbollah. USA:s finansminister Scott Bessent uppgav på fredagen att USA har fryst kryptotillgångar till ett värde av 1 miljard dollar, motsvarande 10 miljarder kronor, som tillhör Iran. Handlingen är en del av den ekonomiska delen av president Donald Trumps krig mot landet.

USA:s president Donald Trump lämnade på fredagskvällen ett två timmar långt möte om en möjlig överenskommelse med Iran, men inget beslut togs, uppger en högt uppsatt källa för Innan mötet började skrev presidenten i ett inlägg på Truth Social att han haft för avsikt att 'fatta ett slutgiltigt beslut'. EU inför nya sanktioner mot Hamas och Palestinska Islamiska Jihad (PIJ), uppgav unionen på fredagen, rapporterar Reuters.

Åtgärderna ska även rikta in sig på medlemmar inom Hamas politiska byrån, organisationens högsta beslutande organ, uppger unionen. Iran: Uppgörelsen är inte klar Det finns en uppgörelse mellan Iran och USA, men någon slutlig överenskommelse är inte klar, uppger en iransk källa för Reuters. President Donald Trump håller på fredagen ett möte i Vita husets krisledningsrum för att ta ett 'slutligt beslut', skriver han på Truth Socia





Attacker mot Beirut och södra LibanonIsrael har utfört en ny attack mot Beirutområdet på torsdagen – den första mot den libanesiska huvudstaden sedan den 6 maj.

Trump nära avtal med Iran om kärnvapen och sjöfartUSA:s president Donald Trump meddelar att han inne på vad gällande ett avtal med Iran. Enligt hans uttalanden ska Iran avstå från kärnvapen och öppna Hormuzsundet för obegränsad sjötrafik, medan USA ska häva sin blockad av iranska hamnar. Vicepresident JD Vance bekräftar att landet är nära ett avtal om förlängning av vapenvilan, men Irans chefsförhandlare uttrycker misstro och kräver att USA agerar först. Källor till amerikanska medier anger att parterna har kommit överens om ett förslag till samförståndsavtal, som skal ses som ett första steg mot ett permanent slut på konflikten.

Sjukhus i Beirut utökar kapaciteten men kämpar mot överbelastning på grund av krig och flyktingarSedan kriget åter uppflammade i mars har Libanons största offentliga sjukhus i Beirut nästan fördubblat sin kapacitet. Ändå räcker det inte när en miljon flyktingar söker vård och bomber orsakar kaos. Sjukhuschefen Mohammad Zaatari berättar om utmaningarna med brist på personal och ett ökat antal patienter med hjärt-, lung- och cancerproblem.

