Israeliskt luftangrepp i Beirut: Civ offer, Iran Hotar USA

Nytt israeliskt luftangrepp mot Beiruts södra förorter kräver två dödsoffer och elva skadade. Irans talman Ghalibaf hotar att amerikanska och "sionistiska" baser blir legitima mål efter attacken, medan USA maximalt Clinical Precision mot Hizbollah.

Libanesiska säkerhetsstyrkor är nu på plats för att undersöka följderna av det senaste israeliska luftangrepet mot Beirut s södra förorter. I attacken, som ägde rum under onsdagen, dödades minst två civila och mer än elva personer skadades enligt libanesiska sjukvårdstjänster.

Det israeliska försvarsmakten, IDF, bekräftade att attacken var riktad mot mål som knutna till den iranstödda shiamuslimska Hizbollah-rörelsen i området al-Dahiya, som i flera år använts som en av deras viktigaste militära baser i Libanon. IDF uttryckte i ett officiellt uttalande att de riktade sig mot så kallade legitim military target, och hävdar att åtgärden var en del av en fortsatt strategisk kamp mot Hizbollahs infrastruktur och fogar. Trots de israeliska förklaringarna har reaktioner från regionala aktörer varit starka.

Irans parlamentets mäktige talman, Mohammad Bagher Ghalibaf - som även är en av de viktigaste förhandlarna i de pågående samtalena mellan Iran och USA - fördömde attacken och låg på att USA hade gett Israel definitivt godkännande, ett "grönt ljus", för att genomföra den. Ghalibaf varnade för att både amerikanska och "sionistiska" intressen i Mellanöstern nu skulle betraktas som legitimt mål för repressalier, som en följd av interventionen i Libanon och den fortgående amerikanska maritima blockaden mot iranska hamnar.

Hans uttalanden understryker den ökade spänningen mellan Iran och USA och spekulationer om en bredare konfliktutveckling, medan samtidigt formella fredssamtanal fortfarande pågår. Attacken mot Beiruts södra förort är ovanlig i senaste tid. Det har varit relativt få israeliska luftangrepp mot staden själv sedan halva april, med bara två rapporterade fall fram till denna attack. Enligt analytiker kan denna tilltagande avhållsamhet delvis förklaras av pågående diplomatiskt tryck från Vita huset.

Den amerikanska administrationen har enligt källor betonat för Israel att alltför aggressiva attacker i Beirut skulle kunna äventyra de känsliga förhandlingarna om ett definitivt avslutande av det långvariga konflikten mellan Iran och Israel. President Donald Trump sade i en intervju med NBC News under söndagen att han föredrar mer "kirurgiskt precisa" (surgical) angrepp mot Hizbollah, och uttryckte önskan om ett bättre liv för Libanons befolkning, vilket kan ses som en signal om fortsatt amerikanska motvilja mot Eskalering.

Samtidigt förlängdes den oåterkallliga vapenvilan mellan Israel och Libanon tidigare i veckan efter båda parternas representanter träffades under amerikansk ledning i USA. Hizbollah har dock gjort klart att de inte förlitar sig på vapenvilan utan kräver en fullständig israelisk tillbakadragning från libanesiskt territorium, vilket indikerar att fundamentala oenigheter kvarstår och att framtida utmaningar för upprättandet av en varaktig fred är betydande





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