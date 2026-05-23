Det är Israelisterna som förstör och förbjuder tillgång till vatten i delat Gaza. Den gula linjen blev irrelevant och den orangea blev förevigad i verkligheten. En situation som förträngde redan toenhet med tält, utan några klara borders.

Den som delade Gaza i två, och gjorde att Israel kontrollerade 53 procent av territoriet. Egentligen var »gula linjen« varken gul eller en linje. På vissa platser låg cementblock, på andra ingenting.

När de två lastbilsförarna, kontrakterade av Unicef, åkte till norra Gazas största vattenstation al-Mansoura den 17 april befann de sig relativt nära den gula linjen. Först efter att de dödats av israelisk militär (IDF) förstod Unicef att det nu fanns en orange linje. Männen hade – utan att veta det – korsat den med 35 meter vid al-Mansoura. Det får man inte göra utan att samordna i förväg med israeliska myndigheter.

Och Veitch fick inte komma hela vägen fram. – Jag sökte tillstånd och fick godkänt. När vi satt i bilen och kunde se vattenstationen framför oss ändrades beslutet i sista stund. Vi fick inte ta oss dit.

»Du kan komma tillbaka imorgon«, sa de. Jag svarade: »Ni vet att det inte är så det fungerar. Människor behöver vatten varje dag. Ni måste öppna stationen igen".

** Jonathan Veitch är Unicefs högsta chef för Palestina. Just nu är han i Sverige, bland annat för att träffa svenska regeringen som tillsammans med Akelius Foundation ger rekordstort stöd till Gaza.

** Med den nya »orangea« gränslinjen **(**som inte heller den har någon riktig färg**)** har Israel nu kontroll över minst 64 procent av Gaza,** **Gazabor beskriver hur de plötsligt vaknat en dag och upptäckt att deras provisoriska hem, ofta ett tält, hamnat mitt i gränslinjen, och därför måste fly. En redan katastrofal situation blir ännu värre och de trängs ihop på allt mindre yta. Alla bor redan i tält.

De har levt i tält i två år under de värsta tänkbara förhållanden. – Vi sa redan då att det inte får hända igen. Att vi måste få in mer hållbara lösningar för boende, men inget sådant material får komma in. Vi får inte in cement, vi får inte in reservdelar för generatorer, vi får inte in rör som behövs för att bygga fler vattenstationer.

** Nu när också al-Mansoura i praktiken är stängd måste Unicef lägga ytterligare 40 000 dollar per dag på andra sätt att få ut vatten till Gazaborna. Det vi gör nu är fortfarande akutinsatser, den riktiga återuppbyggnaden har inte kunnat inledas, säger Jonathan Veitch. ** **Hela områden töms** Enda anledningen till att någon känner till gränslinjen är att hjälporganisationer fått instruktioner om nya platser som de behöver koordinera med israelisk militär för att kunna ta sig fram till.

**Säg att du är en familj från Jabalia (norra Gaza) och ni vill ta er hem. Ert hus är förstört, men ni placerar ett tält i området. Då försöker Unicef nå er med vatten, vård och undervisning för barnen. Så upptäcker ni en dag att ert tält hamnat bakom orangea linjen.

Då når vi er inte längre, såvida vi inte koordinerar med israeliska myndigheter. Många av våra koordineringsförfrågningar avslås. ** Det sker brott mot internationell rätt varje dag. Att människor som levererar nödhjälp dödas är avskyvärt och strider mot internationell rätt.

Att hindra nödhjälp är att hindra internationell rätt. En ockuperande makts skyldigheter är mycket tydliga





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israil Gaza Umus Al-Mansoura Jonathan Veitch International Law

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Activists Released from Gaza Convoy Detained by Israel to be ExpelledThe Israeli authorities have released all activists from the Gaza Convoy Global Sumud Flotilla, who were detained earlier, stating that they will be deported. This news comes from Adalah, an organization that confirmed the releases and deportations through official channels.

Read more »

Polisen spärrar av område vid Örebros universitetssjukhus efter okänt föremål hittatsPolisen har spärrat av ett område vid Örebros universitetssjukhus efter att okänt föremål har hittats. Gabriel Henning, polisens presstalesperson, säger att man har hittat ett föremål som man är osäker på vad det kan vara. Man har spärrat av och ser till att folk inte är i närheten av platsen. Det har hittats vid en av entréerna och vi tar det säkra före det osäkra. Just nu vet vi inte vad det är för någonting. Vi säkerställer bara att vi har allt på plats, men sedan kommer de utländska militära försäljningarna att fortsätta när administrationen bedömer det som nödvändigt, säger Hung Cao.

Read more »

Polisen ur det blå: 'Det kan var obehagliga' - 'spridning av filmerna' från olyckan stoppasPolisen uppmanar till att inte sprida vidare filmer från en traumainducing olycka, vilket kan ge obehag och rädsla till allmänheten.

Read more »

Karl Dalén: Kvinnorna försvinner en efter en från Vita husetDet finns olika förklaringar till varför ministrarna har försvunnit, men det går att skönja gemensamma nämnare.

Read more »