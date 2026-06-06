Israeliska angrepp i Gazaremsan har lett till minst nio dödsfall. I samma veva har två personer dödats och ytterligare 22 skadats i en israelisk attack mot södra Libanon. I Ohio, USA, har flera personer skjutits på en festival, och polisen söker efter gärningsmän. USA:s krigsminister har talat om invandring i Europa under en minnesdagsceremoni. En dubbelvarning har utfärdats i Mexico City, där det kan komma mellan 30 och 49 millimeter regn och hagel.

Mindervärdigheterna i Gazaremsan har återigen drabbats av Israeliska angrepp, denna gång med minst nio döda. Källor från den civila räddningstjänsten och sjukhuset al-Shifa har bekräftat dödsfallen.

Israeliska militären har hävdat att angreppen var riktade mot terrorister i sektorn. En ytterligare person dödades senare på lördagskvällen i Gaza, och en person dödades i en räd i Khan Yunis-området, där en talesperson för Israels militär anklagade den dödade för att vara en terrorist och militär befälhavare inom Hamas. I samma veva har två personer dödats och ytterligare 22 skadats i en israelisk attack mot södra Libanon.

Israel och Libanon enades nyligen om att förlänga den sköra vapenvilan mellan länderna, men de pågående upptrappade striderna inleddes i början av mars, då Iranstödda Hizbollah attackerade Israel som hämnd för attackerna mot Iran som utlöste kriget där. I Ohio, USA, har flera personer skjutits på Old West End-festivalen, och polisen söker efter en eller flera gärningsmän. Pete Hegseth, USA:s krigsminister, var på plats i Frankrike för minnesdagen av Dagen D 1944, då de allierade landsteg i Normandie.

Omkring 4 400 personer dog och 9 000 skadades eller försvann under operationen. Hegseth fokuserade i sitt tal på invandring i Europa, och hävdade att olika europeiska stränder stormas av olika farliga ideologier. En dubbelvarning har utfärdats i Mexikos huvudstad Mexico City, där det kan komma mellan 30 och 49 millimeter regn och hagel. Aftonbladet söker ständigt efter nya vinklar i nyhetsrapporteringarna och erbjuder tjänsten Tipsa! för läsare att skicka in tips, bilder och video.

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