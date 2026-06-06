Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Israels angrepp i Gazaremsan kostar minst nio liv; två döda i Libanon; skjutna på festival i Ohio; USA:s krigsminister talar om invandring i Europa; regn och hagel i Mexico City

Internationella Nyheter News

Israels angrepp i Gazaremsan kostar minst nio liv; två döda i Libanon; skjutna på festival i Ohio; USA:s krigsminister talar om invandring i Europa; regn och hagel i Mexico City
Israels AngreppGazaremsanLibanon
📆2026-06-06 23:34:00
📰Aftonbladet
80 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 70% · Publisher: 63%

Israeliska angrepp i Gazaremsan har lett till minst nio dödsfall. I samma veva har två personer dödats och ytterligare 22 skadats i en israelisk attack mot södra Libanon. I Ohio, USA, har flera personer skjutits på en festival, och polisen söker efter gärningsmän. USA:s krigsminister har talat om invandring i Europa under en minnesdagsceremoni. En dubbelvarning har utfärdats i Mexico City, där det kan komma mellan 30 och 49 millimeter regn och hagel.

Mindervärdigheterna i Gazaremsan har återigen drabbats av Israeliska angrepp, denna gång med minst nio döda. Källor från den civila räddningstjänsten och sjukhuset al-Shifa har bekräftat dödsfallen.

Israeliska militären har hävdat att angreppen var riktade mot terrorister i sektorn. En ytterligare person dödades senare på lördagskvällen i Gaza, och en person dödades i en räd i Khan Yunis-området, där en talesperson för Israels militär anklagade den dödade för att vara en terrorist och militär befälhavare inom Hamas. I samma veva har två personer dödats och ytterligare 22 skadats i en israelisk attack mot södra Libanon.

Israel och Libanon enades nyligen om att förlänga den sköra vapenvilan mellan länderna, men de pågående upptrappade striderna inleddes i början av mars, då Iranstödda Hizbollah attackerade Israel som hämnd för attackerna mot Iran som utlöste kriget där. I Ohio, USA, har flera personer skjutits på Old West End-festivalen, och polisen söker efter en eller flera gärningsmän. Pete Hegseth, USA:s krigsminister, var på plats i Frankrike för minnesdagen av Dagen D 1944, då de allierade landsteg i Normandie.

Omkring 4 400 personer dog och 9 000 skadades eller försvann under operationen. Hegseth fokuserade i sitt tal på invandring i Europa, och hävdade att olika europeiska stränder stormas av olika farliga ideologier. En dubbelvarning har utfärdats i Mexikos huvudstad Mexico City, där det kan komma mellan 30 och 49 millimeter regn och hagel. Aftonbladet söker ständigt efter nya vinklar i nyhetsrapporteringarna och erbjuder tjänsten Tipsa! för läsare att skicka in tips, bilder och video.

Aftonbladet garanterar alla tipsare källskydd och betalar alltid för publicerade nyhetstips och nyhetsbilder/filmer som du äger eller har rätt att sälja

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aftonbladet /  🏆 5. in SE

Israels Angrepp Gazaremsan Libanon Hizbollah Iran Invandring Europa Regn Hagel Mexico City

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minst 20 döda i Israels attacker på Libanon; Nasdaq backar kraftigtMinst 20 döda i Israels attacker på Libanon; Nasdaq backar kraftigtIsrael har attackerat över 40 mål i Libanon vilket lett till minst 20 dödade. Samtidigt sjönk Nasdaq över 4 procent på grund av oro för höjda räntor. I Sverige utrymdes en tågstation i Malmö efter misstänkt farligt föremål och en man skadades vid olycka i Gröna Lund. Svenskt damlandslag förlorade mot Danmark i fotboll.
Read more »

Israelisk attack dödar minst 12 i södra LibanonIsraelisk attack dödar minst 12 i södra LibanonMindst 12 personer har omkommit i Israeliska attacker i södra Libanon, medan den israeliska militären uppmanar invånare att lämna sina hem inför insatser mot Hizbollah. Uppgörelsen om vapenvilan mellan Israel och Libanon är hotad.
Read more »

Israeliska attacker i Libanon krävde flera dödsofferIsraeliska attacker i Libanon krävde flera dödsofferMinst sju dödades i staden Tyr i södra Libanon, och ytterligare fem dödades i ett angrepp i Zebdine, enligt Libanons hälsodepartement.
Read more »

Flera döda i israeliska anfall mot Gaza | Senaste nytt på SvDFlera döda i israeliska anfall mot Gaza | Senaste nytt på SvDMinst sju personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan på lördagen.
Read more »



Render Time: 2026-06-07 02:35:22