Israels attacker i Libanon dödar 31 personer och USA och Iran nära avtal

Israels attacker i Libanon har resulterat i 31 dödade och 40 skadade. Ledaren för Hamas militära gren, Mohammed Odeh, dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gaza stad. USA och Iran är nära ett avtal för att avsluta kriget, men frågan om Irans frysta tillgångar är den sista stora frågan som återstår.

Under gårdagen dödades 31 personer av israeliska attacker i Libanon , enligt Libanon s hälsodepartement. Det gör tisdagen till den dödligaste dagen i Libanon sedan vapenvilan med Israel inleddes i april.

Ytterligare ett 40-tal skadades i attackerna. Ledaren för Hamas militära gren, Mohammed Odeh, dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gaza stad, enligt källor inom den terrorstämplade rörelsen. Odeh utsågs till chef för al-Qassambrigaderna bara knappt två veckor sedan, efter att den tidigare militärchefen Ezzedine al-Haddad dödats i ett liknande israeliskt angrepp. Israel har utfört en attack mot Odeh i Gaza, enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Netanyahu hävdade att Odeh var en av arkitekterna bakom 7 oktober-attacken, som blev startskottet på kriget i Gaza. Det är oklart huruvida Odeh är i livet eller ej. Israel har utökat sina markoperationer i södra Libanon och intar 'strategiska positioner', enligt Netanyahu. USA och Iran har under de senaste dagarna ryktats vara nära ett avtal för att avsluta kriget.

USA:s utrikesminister Marco Rubio kommenterade förhandlingarna och sa att det kommer antingen att bli ett bra avtal eller inget avtal alls. Frågan om Irans frysta tillgångar är den sista stora frågan som återstår i förhandlingarna mellan USA och Iran. Israel opererar med 'betydande styrkor' i södra Libanon, enligt Netanyahu. Irans domstolsväsende har hävt ett beslut om att öppna upp internet igen, men nu har alltså domstolsväsendet hävt beslutet och stängt det organ under presidentämbetet som ansvarat för det.

USA har brutit mot vapenvilan genom en överträdelse i Hormuzsundet, enligt Irans utrikesminister Abbas Araqchi





