Israels dödsstraffslag – ett svek mot mänskliga rättigheter och läkaretiken

Den israeliska Knesset har antagit en lag som möjliggör dödsstraff för palestinier. Detta väcker allvarliga frågor om rättvisa, mänskliga rättigheter och Sveriges agerande.

Den 30 mars antog den israeliska Knesset en lag som möjliggör dödsstraff för palestinier från Västbanken , dömda i militärdomstolar. Beslutet möttes av firande från nationella säkerhetsministern Itamar Ben Gvir, som sågs skåla med champagne utanför parlamentet.

Lagen innebär att individer som klassificeras som utförande av ”terrorhandlingar” kan avrättas inom 90 dagar, och möjligheten till en effektiv överklagan är i praktiken obefintlig. Detta står i skarp kontrast till hur liknande brott begångna av israeliska medborgare, inklusive bosättare som attackerar palestinier, hanteras – de åtalas i civila domstolar och riskerar aldrig dödsstraff. Denna dubbelmoral understryker en djupt orättvis rättstillämpning. Sveriges reaktion på denna utveckling har varit förvånansvärt mild.

Utrikesminister Tobias Billström twittrade kortfattat att Sverige ”motsätter sig dödsstraff”, men vidtog inga konkreta åtgärder som att kalla upp ambassadören, införa sanktioner mot Israel eller kräva att lagen dras tillbaka. Denna passivitet är särskilt anmärkningsvärd med tanke på att regeringen nyligen röstade emot påtryckningar mot Israel i riksdagen. Denna brist på handling upplevs som ett svek mot palestinierna och underminerar Sveriges trovärdighet som en förespråkare för mänskliga rättigheter.

Situationen i israeliska fängelser är redan alarmerande, med minst 98 palestinska fångar som dött i fångenskap sedan den 7 oktober 2023. Organisationer som Physicians for Human Rights-Israel och FN:s oberoende experter har dokumenterat omfattande missförhållanden och våld mot fångarna, inklusive vårdpersonal. Dr Hussam Abu Safiya, tidigare chef för Kamal Adwan-sjukhuset i Gaza, greps i december 2024 och befinner sig nu i fångenskap.

Dr Adnan Al-Bursh, en ortopedisk kirurg från Gaza, greps också i december 2023 och fördes till det ökända Sde Teiman-lägret, där han senare avled under oklara omständigheter. Sveriges Läkarförbund har nyligen uttryckt sitt stöd för World Medical Association’s (WMA) krav på att palestinsk vårdpersonal som hålls fängslad på rättsosäker grund ska friges, men har ännu inte fördömt den systematiska misshandeln, tortyren och mördandet av sina palestinska kollegor.

Den nya lagen skapar en fruktansvärd situation där vårdpersonal i israeliska fängelser riskerar att tvingas medverka till eller bevittna massavrättningar, vilket strider mot Tokyodeklarationen och grundläggande medicinsk etik. Tystnad är inte längre ett alternativ. Att inte uttala sig mot Israels avrättningslag är ett svek mot både de palestinska kollegorna som hålls gisslan och de cirka 9 500 palestinier, varav 350 barn, som för närvarande är inlåsta i israeliska fängelser.

Vi kräver att Läkarförbundet upphäver allt samarbete med Israels läkarförbund och agerar omedelbart för att skydda sina palestinska kollegor och upprätthålla läkaretiken. Att stå tyst inför en apartheidlag som möjliggör massavrättningar är oacceptabelt och strider mot alla etiska principer. Det är dags för handling innan det är för sent





ABDebatt / 🏆 2. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Palestina Dödsstraff Knesset Västbanken Mänskliga Rättigheter Läkaretik Sverige Tobias Billström Fängelser Vårdpersonal

United States Latest News, United States Headlines

