Israels dödsstraffslag – ett svek mot rättssäkerheten och mänskliga rättigheter

Den israeliska Knesset har antagit en lag som möjliggör dödsstraff för palestinier. Detta är en allvarlig utveckling som kräver ett starkt svar från Sveriges regering och Läkarförbund.

Den 30 mars antog den israeliska Knesset en lag som möjliggör dödsstraff för palestinier från Västbanken , dömda i militärdomstolar. Bilderna av nationella säkerhetsministern Itamar Ben Gvir , som firade lagens antagande med champagne, talar ett tydligt språk om den bristande respekten för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter .

Lagen innebär att individer som klassificeras som utförande av ”terrorhandlingar” kan avrättas inom 90 dagar, och möjligheten till en effektiv överklagan är i praktiken obefintlig. Detta står i skarp kontrast till hur liknande brott begångna av israeliska medborgare, inklusive bosättare som attackerar palestinier, hanteras – de åtalas i civil domstol och riskerar aldrig dödsstraff. Denna dubbelmoral är djupt oroande och undergräver grundläggande principer om likhet inför lagen. Sveriges reaktion på denna utveckling har varit förvånansvärt ljummen.

Utrikesminister Tobias Billströms lakoniska tweet om att Sverige ”motsätter sig dödsstraff” framstår som fullständigt otillräcklig i ljuset av den allvarliga situationen. Inga åtgärder har vidtagits i form av ambassadörsuppkallning, sanktioner mot Israel eller krav på att lagen ska upphävas. Detta trots att regeringen nyligen röstade emot påtryckningar mot Israel i riksdagen. Denna passivitet signalerar en bristande vilja att stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Samtidigt har antalet palestinska fångar som dött i israelisk fångenskap sedan den 7 oktober 2023 stigit till minst 98, vilket bekräftas av organisationer som Physicians for Human Rights-Israel och FN:s oberoende experter. Bland de fängslade finns även vårdpersonal, som Dr Hussam Abu Safiya, tidigare chef för Kamal Adwan-sjukhuset i norra Gaza, och Dr Adnan Al-Bursh, en ortopedisk kirurg. Deras gripanden och förvar under osäkra förhållanden är djupt oroande.

Sveriges Läkarförbund har nyligen uttryckt sitt stöd för World Medical Association’s (WMA) krav på att palestinsk vårdpersonal som hålls fängslad på rättsosäker grund ska friges, men har ännu inte fördömt den systematiska misshandeln, tortyren och mördandet av sina palestinska kollegor. Den nya lagen skapar en situation där vårdpersonal i israeliska fängelser riskerar att tvingas medverka till eller bevittna massavrättningar, vilket strider mot Tokyodeklarationen och grundläggande medicinsk etik. Tystnad är inte längre ett alternativ.

Att inte uttala sig mot Israels avrättningslag är ett svek mot både de fängslade vårdarbetarna och de cirka 9 500 palestinier, varav 350 barn, som för närvarande sitter inlåsta i israeliska fängelser. Vi kräver att Läkarförbundet upphäver allt samarbete med Israels läkarförbund och agerar omedelbart för att försvara läkaretiken och de mänskliga rättigheterna. Det är dags att visa mod och stå upp för det som är rätt, innan det är för sent.

Denna lag är inte bara en juridisk fråga, det är en moralisk fråga som kräver ett tydligt och kraftfullt svar





