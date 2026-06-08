Israels flygattack mot Iran - första militära anfallet sedan vapenvilan

Israel har genomfört flyg- och robotangrepp mot militära mål i västra och centrala Iran, vilket bekräftats av militären. Attacken kommer som svar på Irans robotanfall mot Israel i söndags. USA:s president Trump försökte avråda från attacken, men Israels militärchef lovade att slå tillbaka. Teherans flygplats har stängt för ankommande flyg.

Israel s militär har under natten genomfört flyg- och robotangrepp mot vad man beskriver som militära mål tillhörande den iranska terrorregimen i västra och centrala Iran.

Attackerna bekräftades av den israeliska militären via deras officiella Telegramkanal, där man uppgav att luftförsvaret träffat flera anläggningar som används för att utveckla och lagra ballistiska robotar samt drönare. Detta är den första storskaliga israeliska operationen på iranskt territorium sedan vapenvilan mellan länderna trädde i kraft den 8 april, efter månader av eskalerande spänningar och proxykrig i Mellanöstern.

Bakgrunden till attacken är Irans robotanfall mot Israel under söndagen, där över 200 robotar avfyrades mot israeliska städer, varav de flesta sköts ner av luftförsvarssystem. Iran motiverade sin attack som vedergällning för en israelisk attack mot en iransk diplomatisk byggnad i Damaskus tidigare i år.

USA:s president Donald Trump hade före den israeliska operationen uppgett att han planerade att samtala med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att avråda från en militär respons, men den israeliska militärchefen Eyal Zamir deklarerade att man skulle slå tillbaka med kraft så snart order gavs. I ett uttalande sade Zamir: Den israeliska militären kommer attackera fienden med kraft så snart grönt ljus ges. Attackerna har fått omedelbara konsekvenser i Iran.

Teherans internationella flygplats Imam Khomeini har ställt in alla anländande flyg tills vidare, enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr. Detta är den senaste i en rad stängningar av flygplatsen, som återöppnades i april efter att ha varit stängd i veckor på grund av tidigare stridigheter. Samtidigt har Iran aktiverat sitt luftvärnsförsvar och rapporter om explosioner har hörts i flera städer, däribland Isfahan och Shiraz.

Experter bedömer att de israeliska attackerna kan leda till ytterligare upptrappning i en redan instabil region, med risk för ett fullskaligt krig mellan de två länderna. Iran har fördömt attacken och lovat vedergällning, medan internationella aktörer uppmanar till återhållsamhet. Situationen har väckt internationell oro och är ett av de mest allvarliga säkerhetspolitiska hoten i Mellanöstern sedan kriget mellan Israel och Hamas bröt ut i oktober förra året.

Det återstår att se om vapenvilan mellan Israel och Iran nu är helt bruten, eller om en ny diplomatisk lösning kan nås innan konflikten eskalerar ytterligare





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