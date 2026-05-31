En sammanfattande översikt över Israels militära offensiv i Libanon och reaktionerna från FN, samt andra viktiga händelser som drönarattack på Zaporizjzja, dödsolycka i USA, gripande i Norrköping, matskandal, Venezuela-politik, PS-firande och USA:s militära insatser.

Israel fortsätter sina militära framsteg i södra Libanon och har tagit kontroll över området som traditionellt domineras av shiamilisen Hizbollah . Förra veckan kryssade israeliska styrkor över floden Litani, som funnits som en informell gräns för israelisk närvaro i södra Libanon .

Efter tunga strider har IDF lyckats säkra det medeltida slottet Beaufort, en byggnad från korsriddartiden. Libanons premiärminister Nawaf Salam har anklagat Israel för att använda föröverkningsmetoder genom att förstöra infrastruktur. Internationellt har utrikesminister Jean-Noël Barrot begärt ett stormöte i FN:s säkerhetsråd och uttryckt oro över den gradvisa ockupationen av libanesiskt territorium, även om han erkänner Israels rätt till självförsvar.

I ett annat internationellt konfliktträdande har det ryska kärnverket Zaporizjzja i den ryskockuperade södra Ukraina utsatts för en drönarattack enligt ryska källor. Drönaren ska ha träffat en turbinbyggnad och orsakat ett hål i en vägg, men ingen kritiskt kärnteknisk utrustning skadades, säger Rosatom. Ukraina avfärdar anklagelserna om en riktad attack och kallar det för rysk propaganda.

På annat håll har ett dödsfall inträffat på ett pappersbruk i Longview, Washington, USA, där en tank med det frätande ämnet vitlut gick sönder under ett skiftbyte. Elva personer har omkommit, inklusive nio personer som först saknades. I Sverige har en kvinna i Norrköping gripits efter att ha agerat våldsamt i sin bostad, bland annat kastat en fågelbur med en papegoja. Djuret har förts till polisstationen enligt polisens webbplats, som också noterar en eventuell anmälan om djur i fara.

Vidare har tre tonåringar i Uppsala kommun skadats efter en bilolycka där fordonet kört av vägen och voltat. Inom livsmedelssektorn har Axfood dragit tillbaka ägg från frigående höns i 6- och 12-på grund av salmonellafynd i stallmiljön. Kvalitetschef Susanna Wadegård uttrycker allvar över saken. Politisk spänning varar i Venezuela där interimspresident Delcy Rodríguez styrt sedan förra året efter ett påstått militärt angrepp från USA.

En viktig oppositionell 76-årig diplomat, González Urrutia, som exilerats i Spanien, anses av många internationella observatörer som den rättmätige vinnaren av presidentvalet 2024. USA har erkänt Rodríguez som ledare och normaliserat relationer med sanktions Lästringar och oljeavtal. Rodríguez har i sociala medier kallat för presidentval och förändring, men inget datum har getts. I samband med Paris PS seger i Champions League har firare i Paris hamnat i oroligheter.

Över 400 personer gripits, varav 280 i huvudstaden, efter att firare satte sig i brand och attackerade en polisstation. Minst sju poliser skadades. Sammanlagt 20 000 personer samlats på Champs-Élysées. I förra årets similar fiasko sattes 22 000 poliser in i franska städer.

Till sist har USA:s militär pågått med en serie insatser mot fartyv som misstänks smugla narkotika i Karibiska havet och det östra Pacificum. Sedan september förra året har fler än 200 uppgiftslösa narkotikasmugglare dödats. Dessutom påstås USA:s president Donald Trump ha skärpt villkor för eventuella förhandlingar med Iran och hotat med militär aktion om ett bra avtal inte ingås, enligt källor till The New York Times och uttalanden i Fox News





Israel Libanon Hizbollah FN Zaporizjzja Ukraina Rosatom Pappersbruk Washington Norrköping Axfood Venezuela Paris Champions League USA Iran Drönare Kärnkraft Narkotika

