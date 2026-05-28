Sammanfattning av nyheter från torsdagen: Israels militär genomför attacker i Libanon efter evakueringsorder, USA bombs mål i Iran och Iran svarar mot amerikansk bas. Sverige donerar Gripen till Ukraina, Zelenskyj ber USA om mer ammunition, och Norge meddelar om drottningens hälsotillstånd. Därtill rapporter om Hamasledares död i Gaza och Ugandas reaktion på Ebola-utbrottet.

Israeliska luftangrepp genomfördes på torsdagsförmiddagen i och utanför staden Tyre i södra Libanon enligt den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. Angreppen kom efter att det israeliska försvaret hade utfärdat en evakueringsorder till alla invånare i staden, med motiveringen att operationerna skulle riktas mot shiamuslimska Hizbollah s positioner i området.

Evacueringsordern uppmanade befolkningen att lämna sina hem och ta sig norr om floden Zahrani, eftersom de som stannade ansågs riskera att bli träffade. Ytterligare israeliska attacker rapporterades också ha ägt rum på onsdagen i närheten av Tyre, trots en先天 vapenvila mellan Israel och Libanon. USA:s militär genomförde samtidigt separat attacker i Iran under natten mot torsdagen enligt amerikanska mediekällor. Det iranska revolutionsgardet svarade på attackerna genom att rikta in sig på en amerikansk luftbas, enligtstatliga iranska medier.

Basen, som enligt Irib Är belägen vid Bandar Abbas flygplats, beskrevs vara källan till de amerikanska angreppen. Före denna utveckling rapporterade amerikanska källor till Associated Press att amerikanska styrkor hade skjutit ner fyra iranska drönare och attackerade en annan bas där en femde drone förbereddes för avfyrning. Målet bedömdes utgöra ett hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart i regionen.

Ytterligare ämnen som aktiverades under dagen inkluderade ett svenskt beslut om att donera äldre modeller av JAS 39 Gripen till Ukraina. Uppdragandet av 10-15 flygplan av modellerna C/D väntas tillkännages av statsminister Ulf Kristersson på Upplands flygflottilj i Uppsala. En förhandling om framtida försäljning av den senaste Gripen E-modellen inleds också, där Ukraina enligt uppgift ska betala med ett EU-lån. Finansmarknader reagerade blandat när Dow Jones steg 0,4 procent, medan S&P 500 var oförändrad och Nasdaq ended 0,1 procent.

USA:s president Donald Trump uttryckte missnöje med pågående förhandlingar med Iran, vilket dämpade förhoppningar om en fredsuppgörelse. Halvledarbolaget Micron såg sina aktier stiga 3,6 procent efter en stark dag innan. På Mellanösternfronten bekräftade Israels militär att två högt uppsatta Hamasledare i Gaza dödats i angrepp. De två var befäl på olika nivåer inom al-Qassambrigaderna i norra Gaza, vilka rapporterades av Jerusalem Post.

Detta följde efter dödsfallet till Mohammed Odeh, nyutnämnd ledare för brigaderna, i en tidigare israelisk attack. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjorde också ett ovanligt drag genom att rikta ett direkt uppmaning till både president Trump och den amerikanska kongressen om att skicka mer ammunition och vapensystem till Ukraina. Han betonade att läget kräver snabbt och effektivt agerande från Amerika.

I ett annat ämne tillkännagav Norges kungahuspå onsdagen att Drottningen har hjärtflimmer och hjärtsvikt och har inlagts på sjukhus för observation och undersökning. Dessutom rapporterades att USA:s tidigare justitieminister Pam Bondi har fått diagnosen sköldkörtelcancer. På den internationella scenen hyllades Mats Hellström, före detta svensk utrikeshandelsminister, EU-minister och ambassadör, efter att ha avlidit. Hans avgörande roll för Sveriges EU-medlemskap lyftes fram.

I samband med Ebola-utbrottet i Kongo-KinshasaUganda meddelade att de stänger sin gräns med omedelbar verkan, efter att minst 220 personer dött och över 1 000 misstänkta fall rapporterats





