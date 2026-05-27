Israels militär bekräftar att två Hamasmedlemmar har dödats i Gaza

Israels militär har bekräftat att två högt uppsatta medlemmar i Hamas har dödats i Gaza. De två Hamasmedlemmarna var befäl och biträdande befäl inom rörelsens väpnade gren i norra Gaza.

Dessa uppgifter kom efter bekräftelse om att Mohammed Odeh, nyutnämnd ledare för al-Qassambrigaderna, dödats i en israelisk attack på tisdagen. De två befälhavarna ska inte ha varit aktuella som ersättare för Odeh, som i sin tur hade ersatt Ezzedine al-Haddad som nyligen dödades i en israelisk attack. Dow Jones industriindex gick upp 0,4 procent, breda S&P 500-index stängde oförändrad och tekniktunga Nasdaqs kompositindex steg 0,1 procent.

Efter positiva tongångar om en möjlig fredsuppgörelse med Iran sade USA:s president Donald Trump att han är inte nöjd med förhandlingarna - vilket dämpade förhoppningarna. Halvledarbolaget Micron fortsatte stiga, 3,6 procent. Detta dagen efter en 20-procentig uppgång sedan börsanalytiker lyft fram aktien. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i ett ovanligt drag vänt sig till både USA:s kongress och president Donald Trump med en vädjan: skicka mer ammunition.

Drottningen av Norge har blivit inlagd på sjukhus för undersökningar och observation på grund av hjärtproblem. USA:s tidigare justitieminister Pam Bondi har diagnostiserats med sköldkörtelcancer. Israelisk militär har attackerat områden i staden Tyre i södra Libanon efter att ha uppmanat invånare att fly området. Enligt Libanons statliga nyhetsbyrå NNA attackerade israeliskt stridsflyg förorter till Tyre, samt ett mål nära stadens centrum.

Räderna på onsdagen, som genomfördes trots rådande vapenvila mellan Israel och Libanons regering, bekräftades av reportrar på plats. Angreppen skedde omkring två timmar efter det att israelisk militär uppmanat invånare att omedelbart lämna staden och närliggande områden. Ugandas vicepresident Jesca Alupo har bekräftat att gränsen stängs mot Kongo-Kinshasa för att förhindra spridning av ebolaviruset. Minst 220 personer har dött under det senaste utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa - och minst 1 000 misstänkta smittofall har rapporterats.

Viruset har inte spridits i större omfattning i Uganda, men det finns en risk för ökad spridning enligt Diana Atwine på Ugandas hälsodepartement. Vissa undantag görs för bland annat humanitärt stöd och hälsoinsatser. Järvaveckan i Spånga i nordvästra Stockholm stänger under dagen på grund av dåligt väder. Börsen vänder svagt uppåt efter fallet i tisdags.

Vid klockan 15.30 ligger OMXS-index på plus 0,1 procent. Volvo Cars aktie lyfter med över 6 procent sedan biltillverkaren, med den kinesiska majoritetsägaren Zhejiang Geely Holding Group, gjort upp med Trumpregeringen om undantag från importregler. Saab-aktien går upp 0,2 procent efter beskedet att Kanada inleder förhandlingar om ett köp av Global Eye-systemet. Oljepriset pressas nedåt 4 procent till 95,60 dollar per fat för nordsjöolja (Brent) på hopp om en snar fredsuppgörelse mellan USA och Iran





