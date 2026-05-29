IT-priser stiger kraftigt på grund av AI-utvecklingen

Dustin Group anser att prisstegringen är den största de har upplevt under de senaste 30 åren. Det är främst DDR5-minnen som har blivit en bristvara och tillverkarna prioriterar att sälja till AI-aktörer med stora volymer.

Det är främst DDR5-minnen som har blivit en bristvara och tillverkarna prioriterar att sälja till AI-aktörer med stora volymer. Dustin experter kan hjälpa företag att planera och anpassa sig till den nya marknaden. De rekommenderar att välja produkter som finns tillgängliga för snabb leverans och att vara flexibla med val av tillverkare och modeller





