IT-verksamheten bakom kulisserna: Migrationsverkets IT-säkerhet och beredskap

Migrationsverket hanterar stora mängder känslig information, vilket ställer höga krav på skydd och beredskap. För medarbetarna innebär det en arbetsmiljö där teknik och samhällsuppdrag möts. Behovet av kompetens är stort, och myndigheten söker personer som vill arbeta i skärningspunkten mellan teknik, säkerhet och samhällsansvar.

När Migrationsverket nämns i offentligheten handlar det ofta om asylprocesser och migration. Men bakom kulisserna finns en omfattande IT-verksamhet där säkerhet och teknik är avgörande för att allt ska fungera.

– På digitaliserings- och utvecklingsavdelningen ansvarar vi för hela vår IT-verksamhet, inklusive IT-säkerhet och IT-beredskap. Vi har både egenutvecklade och inköpta system, säger Cecilia Borin. Hon beskriver en miljö där teknikutvecklingen går snabbt och där nya verktyg ständigt behöver vägas mot höga säkerhetskrav. – Vi ska inte vara den fränaste AI-myndigheten, utan i första hand se till att vår information hanteras säkert, säger hon.

Säkerhetsfrågorna har också blivit allt mer centrala i takt med ett förändrat omvärldsläge. Migrationsverket hanterar stora mängder känslig information, vilket ställer höga krav på skydd och beredskap. – Det är information som kan vara av intresse för både främmande makt och andra aktörer. Det gör att säkerhetsfrågorna blir helt centrala, säger Hans Kemkes, avdelningsdirektör på säkerhetsavdelningen.

För medarbetarna innebär det en arbetsmiljö där teknik och samhällsuppdrag möts. Sara Klint, informationssäkerhetsexpert, beskriver hur hennes bild av myndigheten förändrades när hon började. – Jag hade nog en ganska förenklad bild av Migrationsverket – men det är en väldigt komplex verksamhet med mycket att göra inom säkerhetsområdet, förklarar hon. – Jag tycker verkligen att statlig verksamhet i dag är en del av säkerhetsbranschen, särskilt med tanke på omvärldsläget, säger hon.

Även från IT-sidan är bilden tydlig: arbetet präglas av både ansvar och handlingsutrymme. Viktor Austli, expert vid IT-avdelningen, pekar på balansen mellan innovation och stabilitet. – Vi ligger inte längst fram i teknikutvecklingen – och det är medvetet. Det vi bygger måste vara säkert, stabilt och fungera även i kris och krig, säger han.

Behovet av kompetens är stort, och Migrationsverket söker personer som vill arbeta i skärningspunkten mellan teknik, säkerhet och samhällsansvar. – Det här är ett framtidsyrke. Både IT-säkerhet och informationssäkerhet kommer att behövas i allt större utsträckning framöver, säger Hans Kemkes och tillägger: – Vi vill knyta till oss riktigt duktiga och hungriga människor som vill vara med och utveckla och bygga förmåga. Samtidigt finns möjligheter att arbeta utomlands, då Migrationsverket har personal på svenska ambassader.

För den som söker en arbetsplats där tekniska utmaningar kombineras med ett tydligt samhällsuppdrag framstår Migrationsverket som ett oväntat – men allt mer attraktivt – alternativ. Migrationsverket ansvarar för att pröva ansökningar från personer som vill arbeta, studera, forska, driva företag, komma på besök, söka skydd eller bli medborgare i Sverige. Verksamheten bedrivs över hela landet och på flera ambassader och konsulat. Viktiga uppgifter är bland annat också att motverka missbruk av välfärdsmedel och förebygga brott.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Migrationsverket och ej en artikel av Dagens industr





Gävle kommun bör öppna upp för politisk debatt i kommunala lokalerEn analys av debatten kring uthyrningsregler i Gävle och behovet av att tillåta politiska arrangemang för att stärka demokratin.

USA:s president Donald Trump har tagit emot Irans svar på USA:s fredsförslag: Behovet av krigstopp på alla fronter, häva sanktionerna mot TeheranUSA:s president Donald Trump uppgav att han precis tagit del av Irans svar på USA:s fredsförslag, som skickats via medlare Pakistan. Irans svar betonar behovet av krigstopp på alla fronter, borttagande av sanktionerna mot Teheran och släckande av USA:s hamnblockad. Frankrike har avböjt kommendera stridsfartyg till sundet, samtidigt som Irans militär är 'full beredskap' för att skydda kärnenergianläggningarna.

Regeringen bör agera för en rättvis tandvårdsklimatUrban Englund, tandläkare och styrelseordförande för Praktikertjänst, och Anders Jonsson, chefstandläkare på Praktikertjänst, skriver en debattartikel om tillståndsplikten i tandvården och behovet av en rättvis och hållbar bransch. De välkomnar förslaget om tillsynen men påpekar att nuvarande process är felaktig och riskerar att leda till ett etableringsstopp.

Fem saker att ha koll på inför börsöppningenEn rapport från ett skolbolag, ett par Balder-rapportreaktioner och ett bud på ett kursmässigt sovande smallcap-bolag – samt en omvärld i fortsatt kaos med stigande oljepriser.Här är fem saker att ha koll på inför börsöppningen.

