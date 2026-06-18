Italienska bröllopsgäst omkommer i trafikolycka på Mykonos

Sara Ceccantini, 37 år från Arezzo i Italien, dödades i en bilkollision på Mykonos bara dagar innan sitt bröllop. En vän skadades svårt. Borgmästare och lokal了一步。

Den italienska kvinnan Sara Ceccantini , 37 år, som skulle gifta sig med sin fästman Luca Bugialli på lördag, omkom i en allvarlig trafikolycka på den grekiska turistön Mykonos natten mot måndag.

Enligt den grekiska tidningen To Vima var hon med i en bil som kolliderade med ett annat fordon. Ceccantini fördes till sjukhus där hon avled några timmar senare. En vän som var med samma bil blev svårt skadad och vårdas fortfarande på sjukhus. Grekisk polis utreder olyckan och misstänker att ett annat fordon kan ha kommit över i filen som Ceccantini färdades i.

Marcello Comanducci, borgmästare i Arezzo där Ceccantini bodde, uttrycker på Facebook sin djupa sorg: "Saras tragiska bortgång har djupt påverkat hela vår gemenskap. Ett ungt liv avbröts alltför tidigt, precis när hon förberedde sig för att uppleva sitt vackraste ögonblick. Jag uttrycker min djupaste medkänsla till hennes familj, nära och kära och alla som älskade henne.

" Det officiella Facebook-kontot för staden San Giovanni Valdarno, nära Arezzo, skrev att tragedin hade "väckt chock och sorg i hela området" och att "Vårt samhälle är chockat över Sara Ceccantinis tragiska död, offer för en bilolycka i Grekland bara dagar före sitt bröllop". Händelsen har orsakat stor sorg i både hennes lokalsamhälle i Italien och bland de som kände henne.

Trots att hon var på möhippa med familia och vänner på en ferieliknande resa till Mykonos för att fira sitt nära förestående bröllop, slutar det i en dödsolycka. De omständigheter som lett till kollisionen är fortfarande oklara, men polisens preliminarystankar pekar på att en annan bil kan ha varit ansvarig genom att köra in i den fil som Ceccantini åkte i. Den skadade vännen som överlevde kallas för att ha svåra skador och är under fortsatt sjukvård.

Begravningsarrangemang och-eventuella juridiska konsekvenser kommer förmodligen att utvecklas i takt med utredningen. Samhällsreaktionerna framhäver inte bara förlusten av ett ungt liv mitt i en glädjedag förberedelser, utan också de bredare trafiksäkerhetsfrågor som kan pois draget från denna typ av olyckor





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Trafikolycka Mykonos Bröllop Italy Död Sara Ceccantini Polisutredning

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