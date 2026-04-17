Italienska klubbars Europaspel över – Bolic och Fiorentina vidare

Inga italienska klubblag kvar i europeiskt cupspel efter torsdagens matcher. Bologna slogs ut ur Europa League, medan Fiorentina gick vidare i Conference League trots förlust, men möter nu Sjachtar Donetsk i semifinal. Real Betis och Celta Vigo åkte också ur sina respektive turneringar.

Europaspel et är över för de italienska klubblagen efter torsdagens matcher. Bologna åkte ur Europa League med en klar förlust, och Fiorentina , trots en 2-1-seger mot Crystal Palace i Conference League , hade inte tillräckligt för att vända det totala underläget (4-2) från första mötet. Detta innebär att inga italienska lag är kvar i de europeiska cuperna.

Real Betis hade med sig ett oavgjort resultat från bortamötet i Europa League, men kunde inte säkra avancemang på hemmaplan och föll med 2-4 mot Braga, vilket gav ett totalt resultat på 3-5. Även Celta Vigo åkte ut med tydlig marginal. Under torsdagens europeiska matcher fanns det dock ett spanskt utropstecken. Rayo Vallecano lyckades efter en hård kamp ta sig till semifinal i Conference League med en knapp seger (3-1) mot AEK, vilket gav dem en totalvinst på 4-3. På annat håll i Europa League säkrade Freiburg för första gången i klubbens historia en plats i semifinalen efter en övertygande insats (4-0) mot ett lag från Tyskland. I semifinalen väntar nu Braga. Mainz åkte däremot ur Conference League trots ett tidigt övertag, efter en oväntad förlust i returmötet. Tränaren Liam Rosenior är tveksam till argentinaren Garnacho och har endast gett 21-åringen fyra starter sedan han anlände i januari. Garnacho har haft svårt att imponera i Londonklubben, som köpte honom från Manchester United för 40 miljoner pund förra sommaren. Trots detta verkar klubben satsa på att nå ett nytt avtal inom de närmaste veckorna. Dessa nyheter kommer i en tid då missnöjet pyr bland fansen. Till helgens match mot Manchester United är en protest planerad, där även Strasbourg-ultras väntas delta. Båda klubbarna ägs av BlueCo. Fokus ligger nu på att säkra en ny Europaplats i ligan. “Vi måste ta med oss den här energin, för det finns mycket att spela för och jag är säker på att vi klarar av det”, säger Swedberg. På annat håll i Europa håller blicken stadigt på Inter, som är så nära att säkra scudetton. I kväll är det match mot Cagliari och en stark förväntan om att ligaförsprånget drygas ut till tolv poäng. Tidningen drar redan paralleller mellan Christian Chivu och José Mourinho, som vann trippeln med Inter. I en liten notis långt in i papperstidningen skriver GdS att Hien inte heller kommer till spel mot Roma på lördag. Mittbacken tränade individuellt i går. Atalantas mål uppges nu vara att ha Hien spelklar till cupsemifinalen mot Lazio på onsdag i nästa vecka. Mittbacken skadade sig i Sveriges match mot Ukraina. Enligt italienska uppgifter har Djurgårdens målvakt Källman skrivit på ett nytt kontrakt. Ethan Nwaneri är en särskilt stor besvikelse. 19-åringen startade glimrande men har varit iskall därefter och knappt spelat. Ju mer han spelar, ju högre blir för övrigt lånekostnaden till Arsenal. Tränaren Habib Beye sa nyligen att Nwaneri fortfarande, men L’Equipe konstaterar krasst att Nwaneri i alla fall kommer att lämna klubben med erfarenhet, och kommer att skriva sitt första proffskontrakt med FC Metz i nästa vecka. 19-åringen blev omskriven efter att ha räddat sin flickvän i den svåraste situationen. AS går i dag på att det fortfarande inte är helt kört för Álvaro Arbeloa. En sak som talar till Arbeloas fördel är att han skapat lugn i omklädningsrummet, menar tidningen. RTVE:s källor uppger att Real Madrid fortfarande är inställt på att ge Carlo Ancelotti ett nytt kontrakt efter sortin mot Bayern München uppges Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino och Zinedine Zidane vara aktuella. El Mundo nämner de tre förstnämnda men Dani Ceballos kommer att lämna klubben. När det gäller Lionel Messi finns det tre huvudsakliga skäl till varför han planerar att slå sig ned i Castelldefels efter karriären och att UE Cornellà är den starkaste klubben nära kuststaden: 1/ Närhet. Det är det främsta skälet. 2/ Ungdomsfotboll. Messi månar om katalansk talanger och UE Cornellà är känd för sin ungdomsverksamhet. 3/ Ekonomin. UE Cornellà är en av få klubbar som haft en sund ekonomi länge. Mundo Deportivos huvudspår i dag är att Barça vill förlänga det nuvarande kontraktet med Robert Lewandowski, som gäller till 2027, med ett år. Dessutom vill Barça lägga till ett optionsår. Det finns en muntlig överenskommelse men Flick vill inte göra slag i saken under pågående säsong. "Fick överraskande en startplats av Gary O’Neil, som öppet medger att han inte riktigt vet svenskens bästa position. Dubbelt avgörande mot ett lag från Bundesliga, som han drömmer om att spela i." Bild menar att det finns ytterligare en uppdatering kring Bayern Münchens intresse för Anthony Gordon: 1/ Den 25-åriga yttern är sugen på en flytt. 2/ Prislappen lär vara 60-70 miljoner euro. Thairath uppger även att en annan spelare med dubbla nationaliteter som har AIK-fostrade Sarr tillhör för närvarande danska AGF, där han har ett utgående kontrakt. Förbundsordförande Nualphan Lamsam, mer känd som Madame Pang, spelar Asiatiska mästerskapen för Thailand nästa år





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JUST NU: Arsenal illa ute mot Sporting - Champions LeagueArsenal möter Sporting i Champions League. Just nu står det 0-0.

Read more »

Fotografer skadade i Champions League – ursäkter gesFotografer skadades i slutet av Champions League-matchen mellan Bayern München och Real Madrid. Supportrar har bett om ursäkt och Bayern München har kontaktat de drabbade.

Read more »

Barcelona anmäler domarinsatsen till Uefa - Champions LeagueBarcelona reagerar efter kvartsfinalerna i Champions League. Klubben har nu lämnat in ett klagomål till Uefa mot domarinsatsen.

Read more »

Nanasi visade vägen i galen vändning - Conference LeagueStrasbourg vände 0–2 till 4–0 mot Mainz och tog sig vidare med totalt 4–2. Sebastian Nanasi inledde målskyttet i en stark vändning som säkrade en semifinalplats.

Read more »

Engelsk Europa League-semifinal, vapenleveranser försenas och ny "Top Gun"-film på gångNottingham Forest är klart för Europa League-semifinal efter vinst mot Porto. Samtidigt försenas vapenleveranser till Europa på grund av kriget i Iran, och en tredje "Top Gun"-film med Tom Cruise är på väg. Dessutom rapporteras om förändringar på Netflix och fredsförhandlingar i Mellanöstern.

Read more »

Forest vidare till semifinal - trots Andersons frånvaro - Europa LeagueElliot Anderson, 23, kom inte till spel i kväll. Det efter att hans mamma har dött. Nottingham Forest kunde trots frånvaron ta sig vidare till semifinal.

Read more »