Italienske fotbollsspelaren Igor Protti avlider efter en tids sjukdom

Igor Protti var en italiensk fotbollsspelare som spelade i en rad italienska klubbar. Han var en målmaskin och vann skytteligan i Serie A, Serie B och Serie C. Protti avled efter en tids sjukdom vid 58 års ålder.

Italien ske fotbollsspelaren Igor Protti avlider efter en tids sjukdom. Han var 58 år gammal och hade tidigare diagnostiserats med cancer som senare spred sig till skelettet.

Protti var en målmaskin och spelade i en rad italienska klubbar, inklusive Bari, Livorno, Napoli och Lazio. Han är den första spelaren någonsin att vinna skytteligan i Serie A, Serie B och Serie C. Protti tackade sin familj och alla människor som har älskat honom för deras tillgivenhet och kärlek. Han hoppades att det var ett avsked och inte ett farväl





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Igor Protti Fotboll Italien Serie A Serie B Serie C

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