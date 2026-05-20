"Jack Ryan: Ghost War" - En actionfilm med en twist

"Jack Ryan: Ghost War" är en actionfilm baserad på en av Tom Clancy's mest populära böcker. Filmen följer CIA-agenten Jack Ryan som återvänder till CIA efter en tid i det civila. Hans gamle mentor James Greer har ett förflutet som hotar att komma och bita honom i häcken. När CIA, MI6 och en massa oskyldiga liv ligger i skottlinjen kan Jack Ryan inte göra något annat än att än en gång hoppa in i händelsernas centrum.

"Nya Apple TV-serien kallas 'en av årets mest beroendeframkallande thrillers' John Krasinski ('The Office', 'A Quit Place') har spelat Tom Clancy 's Jack Ryan i fyra säsonger på Prime Video .

Idag återvänder karaktären till långfilmsformatet med 'Jack Ryan: Ghost War'. Filmen släpps direkt på Prime (utan att passera några biografer) och skildrar Ryan när han återvänder till CIA efter en tid i det civila. Hans gamle mentor James Greer (Wendell Pierce) har nämligen ett förflutet som hotar att komma och bita honom i häcken.

Så när CIA, MI6 och en massa oskyldiga liv ligger i skottlinjen kan Jack Ryan inte göra något annat än att än en gång hoppa in i händelsernas centrum. Hur lyckas blir det då? Om du frågar MoveZines tv-redaktör Jonatan Blomberg blir det ungefär så lyckat man kan förvänta sig. Han ger 'Jack Ryan: Ghost War' - Det här är ingen film som kommer nomineras till några fina prestige-priser.

Men för oss som gillar actionfilmer i stil med gänget här ovan, så kommer man inte att bli missnöjd. Särskilt för något som levereras direkt hem till soffan framför egna tv:n, direkt på premiärdagen. MovieZines intervju med John Krasinski och motspelaren Sienna Miller . Där pratar de om filmen, hur den fungerar både för gamla och nya tittare, och om möjligheten att göra fler filmer i franchisen





