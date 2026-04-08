Jack Wilshere manar på Tuchel: Ta ut Max Dowman i VM-truppen

Arsenal-ikonen Jack Wilshere uppmanar Englands förbundskapten Thomas Tuchel att ta ut den 16-årige stortalangen Max Dowman i VM-truppen. Wilshere är övertygad om att Dowman är redo för den största scenen och att han kan bli den yngsta spelaren någonsin i ett VM.

Jack Wilshere , tidigare storspelare och ikon i Arsenal , riktar en kraftfull uppmaning till England s förbundskapten Thomas Tuchel . Uppmaningen är enkel men djärv: att inkludera den 16-årige stortalangen Max Dowman i den engelska VM-truppen. Wilshere, som själv varit en lovande ungdomsspelare, har sett Dowmans framsteg på nära håll och är övertygad om att han är redo för den största scenen.

I en intervju med The Telegraph uttrycker Wilshere sin beundran för Dowman och sin tro på hans förmåga att bidra till landslaget. Han menar att Dowman, trots sin unga ålder, besitter de kvaliteter som krävs för att prestera på högsta nivå. Wilshere argumenterar för att engelska fotbollen ibland är för försiktig när det gäller att släppa fram unga talanger. Han menar att rädsla för kritik eller oro för att skydda spelare från pressen kan hindra dem från att utvecklas fullt ut. Wilshere betonar att Dowman redan har visat prov på exceptionell talang och att han inte bör hindras från att få chansen att visa vad han går för i ett VM. \Dowman, som redan debuterade i Arsenals A-lag som 15-åring, har imponerat stort och slagit flera rekord. Hans tidigare tränare, Jack Wilshere, har följt hans utveckling noga och är nu övertygad om att Dowman kan bli den yngsta spelaren någonsin att spela i ett världsmästerskap. Wilshere hänvisar till andra exempel på unga spelare som har lyckats i stora turneringar, som Lamine Yamal, som togs ut till EM 2024 som 16-åring och utmärkte sig väl. Wilshere påpekar att Dowman, även om han inte skulle få mycket speltid, skulle kunna dra nytta av att vara med i truppen och lära sig av erfarna spelare. Han förstår att det kan finnas tveksamheter kring att ta ut en så ung spelare, men han är övertygad om att Dowman är tillräckligt bra för att förtjäna en plats. Det nuvarande rekordet för yngsta spelare i ett VM innehas av nordirländaren Norman Whiteside, som var 17 år och 40 dagar gammal när han spelade i VM 1982. Dowman fyller inte 17 förrän på nyårsafton i år, vilket innebär att han skulle ha goda möjligheter att slå rekordet om han togs ut.\Wilshere avslutar sin vädjan med att understryka att Dowman är en exceptionell talang och att han förtjänar att få chansen att visa vad han kan. Han menar att att missa denna möjlighet skulle vara ett misstag för engelsk fotboll. Han tror att Dowman kan tillföra något extra till laget, oavsett om han spelar mycket eller inte. Wilshere har starkt stöd i sina åsikter från många inom Arsenal och bland fotbollsfans som har följt Dowmans framsteg. Debatten om att ta ut unga spelare i stora turneringar är ofta intensiv, men Wilshere är övertygad om att Dowmans talang och potential är så uppenbar att han förtjänar en plats i VM-truppen. Han avslutar med att betona att detta är en chans för engelsk fotboll att visa mod och våga satsa på framtiden. Denna satsning tror Wilshere starkt på, och han hoppas att Tuchel tar till sig hans budskap. I en tid då fotbollen ständigt förändras och nya talanger dyker upp, är det viktigt att vara öppen för att ge unga spelare chansen att visa vad de går för. Wilshere menar att Dowman är redo att ta den chansen och representera England på den största scenen





