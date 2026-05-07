Jada Whyman lämnar AIK efter skada och pausar karriären

AIK:s målvakt Jada Whyman väljer att säga upp sitt kontrakt och pausa karriären efter en långvarig skada. Sportchefen Zinar Spindari bekräftar att beslutet är taget efter Jadas önskan att återvända till Australien.

Det har framkommit en väldigt stark önskan från Jada att säga upp avtalet, säger Zinar Spindari. Fjolårets givna målvakt Jada Whyman har inte synts till i AIK på länge.

Det blev 45 minuter mot Linköping FC i svenska cupen. Men förutom det har det inte blivit några minuter sedan i oktober förra året. I årets upplaga av damallsvenskan har den australiensiska målvakten inte varit uttagen i truppen på grund av skador.

Det är jättetråkigt att gå skilda vägar men det har framkommit en väldigt stark önskan från Jada att säga upp avtalet i förtid efter den senaste skadan som kommer hålla henne borta en längre period, säger sportchef Zinar Spindari i ett pressmeddelande. AIK Fotboll har från dag ett bistått med alla resurser vi har till vårt förfogande men i slutändan så har Jadas vilja att säga upp avtalet, pausa karriären och vara kvar i Australien varit någonting vi tagit i beaktande vid detta beslut, fortsätter han.

Det är tråkigt att min tid i AIK har kommit till ett slut på grund av den här skadan. Jag har verkligen uppskattat min tid med att bo i Stockholm och representera AIK, säger hon i samma pressmeddelande. Jada Whyman, som är 25 år, har under sin tid i AIK varit en viktig del av laget och har gjort flera imponerande insatser.

Hennes frånvaro har märkts i laget, särskilt i damallsvenskan där AIK har kämpat för att hålla sig kvar i toppen. Hon har varit en ledande kraft i målvaktstruppen och hennes erfarenhet har varit ovärderlig för de yngre spelarna. Nu när hon väljer att avsluta sitt kontrakt och pausa karriären för att återvända till Australien, står AIK inför en utmaning att hitta en ersättare som kan fylla hennes skor.

Det är en svår situation för laget, men AIK har redan börjat leta efter en ny målvakt som kan ta över rollen och hjälpa laget att fortsätta kämpa i damallsvenskan. Det är en tuff tid för både Jada och AIK, men båda parter har uttryckt sin respekt och tacksamhet för tiden de har haft tillsammans. Jada Whyman har varit en viktig spelare för AIK och hennes bidrag kommer att saknas.

AIK Fotboll önskar henne allt det bästa i framtiden och hoppas att hon snart återhämtar sig från skadan och kan återvända till fotbollen när hon känner sig redo





