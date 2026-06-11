JahVibe förverkligar sin livslånga dröm på Uppsala Reggae Festival

Från barndomens vinylskivor till stora scener – artisten JahVibe berättar om sin resa till Jamaica, sitt samarbete med Luciano och sitt kommande uppträdande på en av Skandinaviens största reggaefestivaler.

Den passionerade artisten JahVibe, som ursprungligen kommer från den vackra staden Halmstad men numera har etablerat sitt liv och sitt skapande i Stockholm, står inför ett av sina livs absolut största ögonblick.

För den trettiosexårige musikern är det inte bara ett vanligt gig, utan en livslång dröm som äntligen går i uppfyllelse när han kliver upp på scenen under den anrika Uppsala Reggae Festival. Att få vara en del av detta event är för JahVibe en enorm ära, särskilt med tanke på att festivalen i år firar sitt tjugofemårsjubileum och betraktas som en av de absolut viktigaste och största arenorna för reggae i hela Skandinavien.

För JahVibe har resan hit varit lång, men drivkraften har alltid varit densamma: en djup och genuin kärlek till genren som tog vid redan i sex års ålder när han för första gången hörde de rytmiska tonerna från sina föräldrars vinylspelare. Denna tidiga exponering för musikens kraft lade grunden för en livslång dedikation som har fört honom genom olika faser av konstnärlig utveckling.

För att verkligen förstå och fördjupa sin relation till reggaen har JahVibe inte nöjt sig med att lyssna på musik på avstånd. Han har istället valt att söka upp källan, vilket har resulterat i minst tio omfattande resor till Jamaica. Redan som artonåring packade han sina väskor och köpte en enkelbiljett för att utforska ön, dess kultur och dess musikaliska arv. Under dessa vistelser, som ofta varade så länge visumet tillät, knöt han ovärderliga kontakter med lokala musiker och legender.

En av de mest betydelsefulla relationerna är den han utvecklat med den hyllade artisten Luciano. Genom att studera Lucianos arbetssätt, där låttexter fortfarande skapas med papper och penna i en nästan meditativ process, har JahVibe lärt sig vikten av hantverket och det ansvar som följer med att skapa musik.

Samarbetet mellan de två resulterade i låten 'Love is all we need', ett verk som exemplifierar den ömsesidiga respekten och den musikaliska synergin mellan den erfarne mästaren och den hängivna svenska adepten. JahVibe betonar att reggae inte är något man ska behandla lättvindigt; det är en genre med ett moraliskt ansvar, särskilt gentemot kommande generationer.

Den musikaliska inriktningen för JahVibe beskrivs som modern roots reggae eller conscious reggae, vilket innebär att texterna ofta bär på ett tyngre budskap om mänskliga rättigheter, samhälleliga problem och behovet av global förändring. I hans senaste verk, inklusive albumet 'Echo of Jah' som släpptes 2025 och den aktuella singeln 'Changes', utforskar han hur politiska beslut på hög nivå kan få förödande konsekvenser för enskilda individer långt bort från maktens centrum.

Han reflekterar över hur människoliv ibland tycks värderas lägre än politiska vinster och manar lyssnaren att ta ett personligt ansvar för att skapa den förändring man vill se i världen. JahVibe är en fast övertygelse om att musikens frekvenser och toner besitter en unik förmåga att nå människor på ett djupare plan än ord ensamma kan göra.

Genom att använda reggaens speciella sound hoppas han kunna väcka folk ur deras dvala och inspirera till godhet och empati i en tid som ofta präglas av konflikt. Trots sin passion och sina framgångar inom musiken lever JahVibe ett balanserat liv där han kombinerar sitt konstnärskap med ett praktiskt yrke som målare. Hans vardag är en rytmisk växling mellan fysiskt arbete och kreativt skapande i studion, ett upplägg som han för närvarande trivs mycket bra med.

Även om drömmen om att en dag kunna försörja sig helt på musiken och turnera i Europa är högst levande, värdesätter han den stabilitet som hans yrkesliv ger. Han fortsätter att resa land och rike runt i Sverige för att sprida sitt budskap och sin musik, alltid med målet att nå ut till så många som möjligt.

För JahVibe är reggaen universell; han har sällan mött någon som inte uppskattar rytmen, vilket han tillskriver musikens förmåga att tala direkt till den mänskliga själen på ett simpelt men samtidigt komplext sätt. Den 31 juli och 1 augusti kommer han, tillsammans med bandet Uptown Royals, att stå på scenen i Uppsala och dela denna passion med publiken, i en hyllning till kärleken, freden och musiken





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