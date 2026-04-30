Jakob Öqvist berättar om polisgripandet – erkänner att han körde berusad efter tuff tid

Radioprofilen Jakob Öqvist öppnar upp om händelsen i oktober 2023 då han stoppades av polisen på E4:an med en alkoholkoncentration på nästan två promille. Han förklarar att en kombination av personliga kriser och en impulsiv reaktion efter att en närstående blivit misshandlad ledde till det oacceptabla beteendet.

I oktober 2023 greps radioprofilen Jakob Öqvist av polisen under en bilfärd på E4:an i Stockholmsområdet. Ett utandningstest avslöjade en alkoholkoncentration på omkring två promille i Öqvists blod.

Nu delar han med sig av händelseförloppet i sin podcast och ger en mer detaljerad redogörelse till Aftonbladet. Enligt Öqvist uppstod situationen efter att han fått beskedet att en person i hans närhet utsatts för misshandel. – Jag blev rasande och kände att jag inte kunde stanna hemma, förklarar Öqvist. I den upprörda sinnesstämningen glömde han bort att han varit vaken hela natten och konsumerat en betydande mängd vin.

När polisen stoppade honom visade testet på en otillåten alkoholnivå, vilket han beskriver som djupt beklagligt och oacceptabelt. Han tar fullt ansvar för sitt agerande. Men detta var inte den enda faktorn som bidrog till beslutet att köra i berusat tillstånd. Öqvist berättar om en period präglad av personliga svårigheter och kriser.

Han hade nyligen förlorat sin mor i lungsjukdomen KOL, genomgått en skilsmässa året innan och fått en diagnos av ADHD, samtidigt som han experimenterade med olika mediciner. – Det kändes som om mitt liv kastades in i kaos, beskriver han. Jag var känslomässigt utmattad och sökte en snabb väg till välbefinnande genom att dricka för mycket. Under strafftiden, som avtjänades med fotboja, fortsatte Öqvist att arbeta med radio på Mix Megapol och uppträda med stand-up på Norra Brunn i Stockholm.

Han betonar att han under denna period försökte hantera sina problem och ta ansvar för sina handlingar. Öqvist uttrycker ånger över sitt beteende och hoppas att hans berättelse kan bidra till att öka medvetenheten om riskerna med alkohol och körning, samt vikten av att söka hjälp vid psykisk ohälsa. Han understryker att han nu fokuserar på att bygga upp ett hälsosammare liv och att han är tacksam för stödet han fått från vänner, familj och kollegor.

Händelsen har varit en lärorik och smärtsam erfarenhet, men han ser den som en möjlighet till personlig utveckling och förändring. Han vill vara öppen och ärlig om sina misstag för att kunna inspirera andra att göra bättre val. Öqvists berättelse är en påminnelse om att även personer som framstår som starka och framgångsrika kan brottas med inre demoner och att det är viktigt att våga be om hjälp när man behöver det.

Han hoppas att hans erfarenhet kan bidra till en mer öppen och förstående dialog kring psykisk hälsa och alkoholberoende





