Jakob Voelkerling Persson: 'Det ska bli kul, men jag tror inte det', inför Helsingborg - Landskrona

Höjdpunkter: Helsingborgs IF - IFK Norrköping. Den 25-årige lagkaptenen Jakob Voelkerling Persson har mött Malmö FF tidigare på seniornivå, men aldrig Landskrona Bois innan flytten till Sirius för fyra år sedan. Han ser fram emot mötet mot Bois och tror att det kan bli en intensiv match med mycket dueller. Försvarsfacit: Helsingborgs IF har släppt in sex mål i fasta situationer och 20 mål totalt efter tio matcher. IFK Värnamo är det enda laget som släppt in fler mål än HIF:s 20. Jakob Voelkerling Persson menar att laget har jobbat med den direkta återerövringen och fasta situationer. Förhoppningen är att finslipa detaljerna som gör att laget gör fler mål än motståndaren.

Så här tänker han om rivalmötet , och Helsingborgs försvarsfacit . Höjdpunkter: Helsingborgs IF - IFK Norrköping. Den 25-årige lagkaptenen är fostrad i klubben och har mött Malmö FF tidigare på seniornivå.

Men han ställdes aldrig mot den andra stora rivalen Landskrona Bois innan flytten till Sirius för fyra år sedan. - Jag har mött Malmö men inte Bois. Så det ska bli kul, det ser jag fram mot, säger Jakob Voelkerling Persson till Fotbollskanalen. - Det känns som att det är en stor match som väntar.

Två lag som blandat och gett lite kanske. Men vi kommer in med en härlig känsla tycker jag och vi känns starka, så det ska bli kul. - Det tror jag inte, om jag ska vara helt ärlig. Nej.

Helsingborgs IF och Landskrona Bois befinner sig på åttonde respektive nionde plats i superettan-tabellen. Förra årets derbymatcher slutade både oavgjort. - Det är väl ingen hemlighet att Bois är ett lag som försöker bedriva en passningsorienterad fotboll och bygger upp bakifrån. Och vi försöker ha ett intensivt spel med hög press och snabbt spel framåt, säger Voelkerling Persson och fortsätter: - Så jag förväntar mig en väldigt intensiv match.

Mycket dueller, framför allt på en gräsplan, och kvällsmatch. HIF och Bois är med 23 respektive 22 varningar var de lag som fått flesta gula kort hittills, tillsammans med Varberg. HIF-kaptenen vänder sig mot Daouda Amadou, med fyra varningar och en utvisning, som står i en annan intervju. Ett större bekymmer är att endast IFK Värnamo släppt in fler mål än HIF:s 20 efter tio matcher.

Voelkerling Persson menar att laget försvarsmässigt jobbat med den direkta återerövringen och fasta situationer. HIF har släppt in sex mål i den senare kategorin. - När vi väl kommer i uppställt försvarsspel så tycker jag att det sett rätt bra ut. Men det är framförallt det, när vi väl tappar bollen, att inte motståndaren ska få kontra på oss enkelt - och så klart hörnor som alla har sett.

Det är för dåligt, helt krasst sagt. Men vi visste från början att det är ett högt risktagande, och det är det fortfarande. Det är upp till oss att finslipa de detaljerna som gör att vi gör fler mål än motståndaren. Mer inför Helsingborg - Landskron





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