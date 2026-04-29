James Comey åtalas för hotbild mot Trump – demokrater jämför med Trumps egna våldsamma uttalanden

Den tidigare FBI-chefen James Comey åtalas för att ha publicerat en bild med snäckor som tolkas som ett hot mot Donald Trump. Demokraterna jämför åtalet med Trumps egna våldsamma uttalanden och kritiserar justitiedepartementets hantering av fallet.

Foto: REX/SHUTTERSTOCK / REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES. Den tidigare FBI-chefen James Comey åtalas efter att ha publicerat en bild med snäckor på en strand i North Carolina för ett år sedan.

Bilden tolkas som ett hot mot den dåvarande presidenten Donald Trump, då sifferkombinationen 86-47 ska stå för att döda USA:s 47:e president. Uttrycket 86 har sitt ursprung i restaurangbranschen, där det traditionellt använts för att indikera att något är slut och måste strykas från menyn. I andra sammanhang har det dock ofta tolkats som 'avsätt'. Comey har på sociala medier uttryckt att han är oskyldig och inte rädd, samt att han fortfarande tror på ett oberoende federalt rättsväsende.

Han skriver att detta inte är slutet och att han är redo att fortsätta kampen.

'Det här kommer inte vara slutet, men ingenting har förändrats för mig. Jag är fortfarande oskyldig. Jag är fortfarande inte rädd. Och jag tror fortfarande på ett oberoende federalt rättsväsende – så kom igen, nu kör vi', säger Comey i ett inlägg på Substack.

Han tillägger att det är viktigt att komma ihåg att detta inte är vad USA står för och att justitiedepartementet inte ska fungera på detta sätt.

'Det är väldigt viktigt att vi alla minns: det här är inte vad vi står för som land, det är inte så här justitiedepartementet ska fungera. Den goda nyheten är att vi varje dag kommer närmare att återupprätta de värderingarna. Behåll tron', skriver han. Demokraterna i representanthusets justitieutskott ställer sig bakom Comey och jämför åtalet med Trumps egna våldsamma uttalanden.

De pekar på att Trump hotade sex demokratiska kongressledamöter med dödsstraff i höstas och att han sa att Liz Cheney borde stå framför nio pipor riktade mot hennes ansikte.

'Todd Blanche sa just att snäckbilden är 'den typen av beteende som vi ALDRIG kommer att tolerera och som vi ALLTID kommer att utreda och lagföra'. Kan vi då förvänta oss utredningar och åtal även för dessa hot?

', skriver demokraterna under ledning av Jamie Raskin. På sociala medier kritiseras åtalet hårt av både politiker, politiska kommentatorer och jurister. Flera tar upp bilden på Joe Biden, bunden till händer och fötter i en pickup, som Donald Trump spred. Andra kommenterar att flera av Trumps allierade använde sig av uttrycket 86 46 när Joe Biden var president.

Ytterligare andra hånar beskedet från den ställföreträdande justitieministern Todd Blanche och FBI-chefen Kash Patel om att de utrett fallet noggrant i närmare ett år.

'Det här är ett idiotiskt uttalande av Todd Blanche... Skrev agenterna ut snäckbilden och tittade på den upp och ner? Skickade den på DNA-analys? Blanche driver det här förlorarmålet igen för att fjäska för Trump', skriver kongressledamoten Ted Lieu på sociala medier





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trumps presidentskap präglas av spänningar och säkerhetshotUnder Donald Trumps ledning har USA sett omvälvningar i både inrikes- och utrikespolitik, inklusive militära åtgärder och skärpta relationer med allierade. Samtidigt har inrikesmässiga spänningar ökat, med protester och en skottlossning vid en galamiddag där Trump deltog. Kung Charles III och drottning Camilla bekräftar att deras USA-besök genomförs som planerat.

Read more »

Trumps rådgivare: ”Hans mentala nedgång har definitivt accelererat”Trumps ex-rådgivare varnar: presidentens mentala nedgång har accelererat och gör honom manipulerbar av utländska ledare.

Read more »

Oro och förändringar i USA under Trumps ledningUSA under Donald Trump präglas av en ny politisk riktning med konflikter, protester och säkerhetsfrågor. Ett möte planeras för att stärka presidentens säkerhet efter ett attentat och det finns spekulationer om att mellanårsvalet kan påverkas.

Read more »

– Uppgift: Möte om Trumps säkerhetVita husets stabschef, Susie Wiles, väntas hålla ett möte med företrädare för den amerikanska säkerhetstjänsten, Secret Service, och…

Read more »

Uppgifter: Tidigare FBI-chef åtalas – ska ha hotat Trump på InstagramDen före detta FBI-chefen, tillika Trump-kritikern, James Comey åtalas ännu en gång för brott, rapporterar flera amerikanska medier. Bakgrunden ska vara en Instagrampost med snäckskal formade som en sifferkombination som president Trump hävdar var ett dödshot.

Read more »

Uppgifter: James Comey åtalas på nytt – för InstagrambildUSA:s justitiedepartement åtalar den tidigare FBI-chefen James Comey, uppger källor för CNN. Detta med anledning av en instagrambild.

Read more »