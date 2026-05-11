James Comey, den tidigare FBI-chefen, åtalas för mordhot och lögner. Åtalet presenteras tre dagar efter det senaste mordförsöket på Donald Trump, en tajmning som många tycker är misstänksam. Åtalet är politiskt motiverat, enligt kritiker, och kan ses som ett sätt för presidenten att visa sin duglighet inför sin motståndare. Åtalet mot Comey är det enda kända bevismaterialet mot honom, en bild på Instagram som visar siffrorna 86 47. Åtalet lades ner två månader senare efter att Comey åtalats för att ha ljugit inför kongressen.

För ett år sedan vandrade James Comey på en strand i North Carolina när han fick syn på något i sanden. Snäckor och stenar hade placerats så att de bildade siffrorna 86 47.

Den tidigare FBI-chefen tog fram mobilen och lade ut en bild på Instagram med texten 'cool snäckformation under min strandpromenad'. Ett inlägg som senare visade sig vara ett mordhot och dåvarande säkerhetsministern Kristi Noem satte Secret service på att utreda händelsen. En demonstrant höll upp skyltar med siffrorna 86 47 under en första maj-demonstration i New York. Siffrorna 86 används i restaurangbranschen för att markera om en vara var slut.

Senare kom betydelsen att även handla om kunder som inte var önskvärda. Nuförtiden är det slang för att göra sig av med något och siffrorna 47 används ofta som förkortning för Donald Trump, i egenskap av att vara USA:s 47:e president. Att den tidigare FBI-chefen förstod budskapet kan man nog utgå från, men hur han ville göra sig av med Trump är en tolkningsfråga. Med demokratiska medel menar Comey, som raderade inlägget när kritiken blossade upp.

Trump å sin sida säger att till och med barn vet att siffrorna syftar till att eliminera någon. James Comey har blivit åtalad två gånger på ett år, senast för ett inlägg på Instagram. Därtill fick hans dotter Maurene Comey sparken av Justitiedepartementet i somras. Till FBI-chef av dåvarande president Barack Obama år 2013.

Fyra år senare fick han sparken av Donald Trump, efter att ha bidragit till utredningen som granskade kopplingar mellan Trumps valkampanj och Ryssland. Därefter har presidenten upprepade gånger kallat myndighetschefen inkompetent och omoralisk, och Comey har jämfört Donald Trump med en maffiaboss i sin bok 'A higher loyalty'. Sedan han svors in för mer än ett år sedan har förutom James Comey, New Yorks delstatsåklagare Letitia James och tidigare säkerhetsrådgivaren John Bolton åtalats.

Därtill har centralbankschefen Jerome Powell utretts för brott, liksom Minnesotas guvernör Tim Walz och Minneapolis borgmästare Jacob Frey. Andra som utretts är Fed-ledamoten Lisa Cook, senatorn Adam Schiff och förre CIA-chefen John Brennan. Och åtal har lagts ner i brist på bevis. Det är även vad många experter tror kommer att hända med åtalet mot James Comey.

Det enda kända bevismaterialet mot honom är bilden på Instagram och den lär inte räcka för att bevisa att uppsåtet med inlägget var mordhot. Den tillförordnade justitieministern Todd Blanche, som tog över jobbet när Pam Bondi fick sparken tidigare i år, har dock sagt att det finns fler bevis, som dokument och vittnesmål. Åtalet presenterade han tre dagar efter det senaste mordförsöket på Donald Trump, en tajmning som många tycker är misstänksam.

En rättegång mot James Comey vore ett sätt att bevisa sin duglighet inför Trump. Hans företrädare Pam Bondi fick lämna sin tjänst delvis för sin oförmåga att få presidentens fiender åtalade och fällda. Den 20 september 2025 i ett inlägg, som många tror var menat som ett privat meddelande till Pam Bondi.

'De riksrättsåtalade mig två gånger och åtalade mig (5 gånger! ), FÖR INGENTING. RÄTTVISA MÅSTE SKIPAS, NU!!!

' Kort därefter åtalades James Comey för att ha ljugit inför kongressen, ett fall som lades ner två månader senare. – Vita huset borde inte kunna be justitieministern att åtala vem som helst som presidenten vill se åtalad, säger Barack Obama. Todd Blanche har förnekat att åtalet är politiskt motiverat, men samtidigt har han försvarat att Donald Trump lägger sig i myndighetens arbete.

– Det står i den amerikanska konstitutionens andra kapitel att den verkställande makten ska utgå från en amerikansk president





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Comey FBI Donald Trump Mordhot Lögner Kongress Åtal Politiskt Motiverat Demokratiska Medel Justitieministern Åklagaren Rättegång USA Konstitution Verkställande Makten President Bakgrundskontroll Mafia A Higher Loyalty

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haland reaktion: City två poäng efter Arsenal och efter besked om komiskt fall i CupfinalStadivarsad Erling Haaland uttrycker sig nöjd efter målen mot Brentford, men badplatsen med Brentford ledning 1–0 står dock i kritan.

Read more »

Tottenham-spelaren mer än ett år utan speltid i ligakampen efter knäskadaThe Guardian rapporterar att Tottenham-tränaren Roberto De Zerbi bekräftar att stjärnspelaren Dejan Kulusevski inte kommer spela någon match med laget innan säsongen är över efter att ha ådragit sig en knäskada för över ett år sedan.

Read more »

Real Madrid vann El Clásico mot Barcelona, efter turbulens och stor sorg - Marcus Rashford avgjorde på frispark och Ferran Torres fick matchens sista mål efter fotbollsgodisI ett el Clásico mellan två av Europas storklubbar, vann Real Madrid mot Barcelona med barnens margin, 2–1. Marcus Rashford gjorde matchens klassiska mål på frispark efter nio minuter, och Ferran Torres slog den viktiga kvarten efter att ha dribblat en Barcelona-försvarare. Real Madrids tremålsskytt framstår som en imponerande underskrift på ett ungt lag med mycket talang. För Barcelonas del, ledde tränaren Hansi Flicks pappa bort strax innan matchen, och matchens tredje svensk spelare, Roony Bardghji, nådde det historiska målet med sin hattrick i ligan.

Read more »

Real Madrid säkrade ligatiteln borta mot Barcelona i El ClásicoMarcus Rashford gjorde 1–0 på frispark redan efter nio minuter, efter Ferran Torres matchens sista mål efter fotbollsgodis

Read more »