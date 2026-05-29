Jämförelse mellan amerikansk och dansk version av Speak No Evil

En genomgång av skillnaderna mellan den amerikanska remaken av Speak No Evil och det danska originalet, med fokus på skådespelaren James McAvoy och filmernäska.

James McAvoy och Mackenzie Davis spelar huvudroller i den amerikanska versionen av Speak No Evil , en film som började som en dansk thriller från 2022.

Enligt recensenter är den danska originalfilmen mer skrämmande och brutal, medan vissa tycker att Hollywood-filmen är en blek kopia. Båda filmernas handling följer ett brittiskt par som bjuder hem ett amerikanskt par de träffat under semester i Italien. Situationen blir snart obehaglig och utvecklas till en stressande och oförutsägbar konfrontation. Den amerikanska versionen är nu att streama på Netflix, medan den danska finns tillgänglig på flera plattformar såsom Prime Video, SkyShowtime, HBO Max och Viaplay





