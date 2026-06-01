Jämförelse mellan Samsung Galaxy S26 Ultra och Xiaomi 17 Ultra: Vinner kameraslaget?

En utförlig jämförelse av de två toppmodellernas kamera-, hårdvaru- och mörkerfotoprestanda

Både Samsung Galaxy S26 Ultra och Xiaomi 17 Ultra är två flaggskepp inom高端 smartphones, särskilt när det gäller kamera och bildkvalitet. Samsung har länge varit ettDominerande namn inom mobilfotografi, även om deras innovativa framsteg de senaste åren har varit mer försiktiga.

En jämförelse mellan dessa två modeller visar dock tydliga skillnader i prestanda, särskilt i utmanande förhållanden. S26 Ultra erbjuder en mycket mångsidig kamerauppsättning med extrem optisk zoom, bra färgåtergivning och ett fint dynamiskt omfång. Kameraappen är användarvänlig både för proffs och amatörer, men påvisar vissa brister såsom att felaktigt tolka objekt som dokument och byta till skanningsläge, vilket kan störa. Trots dessa mindreproblem ger S26 Ultra fortfarande enastående bildkvalitet.

Xiaomi 17 Ultra, å andra sidan, överträffar S26 Ultra på flera punkter när man går in i detaljerna. Specifikationerna för hårdvara, såsom sensorer, är mer avancerade hos Xiaomi, vilket leder till bättre prestanda i svåra miljöer. I mörker och i scener med starkt kontrast, som spotlights och mörka hörn, återger Xiaomi hela ljusomfånget mer balanserat, medan S26 Ultra tenderar att överexponera lämpor. Denna fördel krävs också av Xiaomis Entum-sensor, som ger bilderna ett större djup och en mer detaljerad Djupkänsla.

Dessutom är den optiska zoomen på Xiaomi mer kraftfullt stabiliserad, vilket gör det enklare att ta skarpa närbilder, till exempel på månen. Sammanfattningsvis är båda telefoner exceptionella, men Xiaomi 17 Ultra tar steget längre i teknisk prestanda, medan Samsung fortsätter att leverera en robust och allsidig upplevelse





