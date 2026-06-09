Jämställdheten mellan föräldrar backar. Pappor närmar sig mammor i uttag av föräldradagar, men klyftan ökar igen. Kvinnor tar fortfarande mer ledigt för att vara hemma med barnen.

Jämställdhet en mellan föräldrar backar. Efter att pappor långsamt närmat sig mammor när det gäller uttag av föräldradagar och vabb, ökar nu glappet igen. Och det är inte det enda området där jämställdhet en går bakåt .

Sedan föräldraförsäkringen infördes för drygt 50 år sedan har det sett ut på samma sätt – mammor är de som tar allra mest ledigt för att vara hemma med sina barn. Men långsamt har klyftan minskat. Mammor har tagit mindre ledigt, pappor mer. I alla fall har det sett ut så fram tills nu.

Förra året minskade inte skillnaden längre, enligt en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. – Vi konstaterar att utvecklingen har stannat av. Vad det beror på vet vi inte än, men det kommer vi lägga tid på att analysera i höst, säger Sara Andersson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten





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