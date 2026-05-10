Jämtlands län behöver mer pengar till vägunderhåll, Moderaterna placerar län i bottenligan, och Centerpartiet kräver en nationell strategi för belysning på landsbygden

Jämtlands län behöver betydligt mer pengar till vägunderhåll än dagens 823 miljoner kronor för perioden 2026–2037. Carl-Oscar representerar regeringspartiet Moderaterna som placerat Jämtlands län i bottenligan när det gäller att fördela pengar till landets vägar mellan länen. Endast Gotland och Blekinge, som är tio gånger mindre än Jämtland till ytan, får mindre pengar trots att Jämtland är det län i Sverige som har högst andel vägar i mycket dåligt skick. För oss i Centerpartiet är denna utveckling och den oro regeringen skapar på landsbygden helt oacceptabel. För oss är det en självklarhet att landsbygden även fortsatt ska vara upplyst. Därför har Centerpartiet i vår nationella budget avsatt 25 miljoner kronor 2026 och 50 miljoner kronor 2027 och 2028 för detta ändamål.

Jämtlands län behöver betydligt mer pengar till vägunderhåll än dagens 823 miljoner kronor för perioden 2026–2037. Carl-Oscar representerar regeringspartiet Moderaterna som placerat Jämtlands län i bottenligan när det gäller att fördela pengar till landets vägar mellan länen.

Endast Gotland och Blekinge, som är tio gånger mindre än Jämtland till ytan, får mindre pengar trots att Jämtland är det län i Sverige som har högst andel vägar i mycket dåligt skick. Att kalla detta för en historisk satsning framstår som ett hån mot alla boende, jobbpendlare, företagare och besökare som kör på vägarna i vårt län. Den M-ledda regeringen har inte använt denna mandatperiod till att förändra hur statens resurser fördelas över landet.

Trafikverket har länge planerat ta bort vägbelysningen i Jämtland och övriga landet med högljudda protester till följd utan att regeringen gjort något åt saken trots att de är ytterst ansvariga. Ett annat bevis för regeringens ointresse för landsbygden är att det krävdes att ”Uppdrag Granskning” i SVT lyfte det orimliga i att släcka ner by efter by för att nedmonteringen av landsbygden skulle pausas. För oss i Centerpartiet är denna utveckling och den oro regeringen skapar på landsbygden helt oacceptabel.

För oss är det en självklarhet att landsbygden även fortsatt ska vara upplyst. Därför har Centerpartiet i vår nationella budget avsatt 25 miljoner kronor 2026 och 50 miljoner kronor 2027 och 2028 för detta ändamål. Trafikverket pausar nu nedsläckningen av landsbygden för att ha en bättre dialog med invånare och kommuner innan beslut tas. Det duger inte!

Vi i Centerpartiet kräver istället att en ny, långsiktig och hållbar nationell strategi tas fram där staten måste ta sitt ansvar och garantera att ljuset på landsbygden inte släcks. För oss är det en självklarhet att hela Sverige ska leva och utvecklas. En fungerande infrastruktur och en mer rättvis finansiering över landet är en förutsättning för detta. Det handlar om att Jämtlands län behöver bra vägar att köra på och belysning på landsbygden.

Det handlar om tryggheten att kunna röra sig i sitt närområde, oavsett om man är barn på väg till skolbussen, företagare på väg hem från jobbet eller motionär på kvällen





Moderaterna försöker hölja liv i myten om Sverige har gått åt rätt håll

Ulf Kristersson: Moderaterna vill ge barnfamiljerna mer pengar och fler ska ha "Svensson-drömmen"

Moderaterna går till val för att ge familjer ytterligare 5000 kronor mer i månaden

Centerpartiet vill förbättra villkoren för företag och landsbygd för långsiktig tillväxt

