Jane Halton: "Kongos Ebola-utbrott är bara toppen av isberget"

Under torsdagen uppgav Jane Halton , styrelseordförande för den globala vaccinalliansen CEPI, att de fall som konstaterats i Kongos Ebola-utbrott bara utgör "toppen av isberget". Det rapporterar Reuters.

– Vi har nu kommit upp i många hundra fall och hundratals dödsfall, men sanningen är att de verkliga siffrorna är betydligt högre än så, sade Jane Halton på en pressbriefing. CEPI, som finansierar framtagning av nya vacciner, har som mål att ta fram fungerande vaccin för större utbrott inom 100 dagar





Vaccin mot ebola-variant tar längre tid att utvecklaEn variant av ebola som sprids snabbt i Kongo-Kinshasa har ännu inte någon vaccin eller behandling motas. En variant av ebola som sprids snabbt i Kongo-Kinshasa har ännu inte någon vaccin eller behandling motas. Två ”vaccinkandidater” mot varianten håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar.

Ebola outbreak in Congo-Kinshasa and Uganda takes longer to detect than previous outbreaksThe Ebola outbreak in Congo-Kinshasa and Uganda is growing, but it's difficult to determine how quickly the spread compares to previous outbreaks due to lagging surveillance. Previous outbreaks of this variant have been detected in isolated areas and contained, but now it has spread over trade routes to several regions. Rwanda, where the correspondent is located, has the highest alert level, as it borders regions with confirmed cases. However, Rwanda is a densely populated country, and there is uncertainty about existing cases.

Global vaccine alliance CEPI: Ebola outbreak in Congo is just the tip of the icebergJane Halton, the chairperson of the Global Vaccine Alliance CEPI, stated that the confirmed cases in Congo's Ebola outbreak are just the beginning. She mentioned that the actual number of cases and deaths is much higher than the reported figures.

