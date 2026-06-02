Jangmi-stormen lamslår Japan och tågstörningar i Stockholm

En tropisk storm har orsakat kaos i Japan medan tågproblemen i Stockholm fortsätter. Läs mer om händelserna.

En kraftig tropisk storm, namngiven Jangmi , har dragit in över sydvästra Japan och orsakat omfattande störningar. Stormen, som nådde land på tisdagen, har lett till inställda flygavgångar och strömavbrott för tiotusentals hushåll.

Enligt nyhetsbyrån AFP har minst nio personer rapporterats skadade i samband med stormens framfart. Myndigheterna har utfärdat varningar för kraftiga vindar och skyfall, och invånarna uppmanas att söka skydd. Stormen Jangmi är den senaste i en rad oväder som drabbat Japan under året, och klimatforskare pekar på att extremväder blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Räddningstjänsten är i full beredskap för att hantera översvämningar och jordskred i de värst drabbade områdena.

Flygplatser som Kansai och Chubu har ställt in ett stort antal avgångar, och tågtrafiken i regionen är kraftigt försenad eller inställd. Invånarna uppmanas att hålla sig inomhus och följa myndigheternas anvisningar. Samtidigt som Japan kämpar med stormen pågår störningar i tågtrafiken i Sverige. Sedan i lördags har tunnelbanelinjen i Stockholm haft problem på grund av ett fel i signalsystemet.

Trafikförvaltningen SL har lyckats lokalisera felet, men det finns fortfarande ingen prognos för när det kan vara åtgärdat. Karolina Wickman på SL:s pressjour berättar att problemet är känt men orsaken fortfarande okänd. Detta innebär att tågen måste köra i hastigheter så låga som 15 kilometer i timmen mellan Slussen och Gamla stan, vilket leder till färre avgångar och längre restider för resenärerna. Störningarna har orsakat frustration bland pendlare, och många har tvingats söka alternativa färdmedel.

SL arbetar intensivt med att åtgärda felet, men det är oklart när trafiken kan återgå till det normala. Både stormen i Japan och tågproblemen i Stockholm visar hur sårbar infrastruktur kan vara inför oförutsedda händelser. Medan Japan kämpar med naturkrafterna står Stockholms tunnelbanesystem inför tekniska utmaningar som påverkar vardagen för tusentals människor. Det är en påminnelse om vikten av att investera i robusta system och ha beredskapsplaner för olika typer av kriser.

För boende i de drabbade områdena gäller det att hålla sig informerade via officiella kanaler och följa de råd som ges. Stormen förväntas avta under de närmaste dagarna, medan arbetet med att åtgärda tågfelet i Stockholm fortsätter utan tidsangivelse





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Jangmi Japan Storm Tågstörningar Stockholm

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