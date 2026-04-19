Janne Andersson hävdar rekord för flest landskamper som ensam förbundskapten

Janne Andersson, före detta svensk förbundskapten, diskuterar i podcasten Lundh sitt rekord på 94 landskamper som ensam förbundskapten. Han jämför med Lars Lagerbäcks totala antal och reflekterar över sin tid i landslaget, sin bok och oron för svensk fotbolls framtid.

Janne Andersson , den tidigare svenske förbundskapten en, har i en intervju i podcasten Lundh hävdat att han har lett flest landskamper som ensam förbundskapten för Sverige. Han hänvisar till sina 94 matcher vid rodret som ett bevis på detta. Andersson skiljer dock på sin egen prestation och Lars Lagerbäck s mer omfattande meritlista, som inkluderar matcher då Lagerbäck delade rollen som förbundskapten med Tommy Söderberg. Lars Lagerbäck har sammanlagt 141 landskamper som förbundskapten .

"Som ensam förbundskapten har jag det", säger Andersson och förklarar att han är stolt över sina 94 matcher. Han menar att Lagerbäcks siffror blir högre om man räknar med de perioder då de var dubbla förbundskaptener. I avsnitt 512 av podcasten #Lundh gästar Janne Andersson och ger en djupdykning i sin tid som ansvarig för det svenska landslaget. Han diskuterar sin nyligen släppta bok, Då var då, och varför han till slut lät sig övertygas att dela med sig av sina erfarenheter från den perioden. Andersson reflekterar också över utmaningarna med att återigen träda fram i rampljuset efter sin tid som förbundskapten, och den oro han kände kring vad framtiden skulle innebära när han lämnade posten. Han berättar om anledningarna till att han hittills tackat nej till alla erbjudanden som kommit och hur han fyller sina dagar nu. Dessutom utesluter han inte helt en framtida tränarkarriär, men förklarar varför han inte såg Sveriges kvalificering till det senaste VM:et, trots att han hoppades på laget. Vidare uttrycker Janne Andersson en oro för svensk fotbolls framtid. Han beskriver en besvikelse över att ingen inom fotbollsförbundet visat intresse för att ta del av hans erfarenheter och den kunskap han samlat på sig. Samtidigt känner han en lättnad över att han avslutade sitt uppdrag precis när den nya ledningen inom Svenska Fotbollförbundet tog över. Andersson delar också med sig av hur hans inställning till Zlatan Ibrahimović förändrades under hans tid som förbundskapten. Han ser Alexander Isaks val av klubb som ett exempel på hur lätt det är för unga spelare att välja fel väg, och kritiserar att för många unga talanger blir kvar i storklubbar utan att få speltid. Frustration över tv-experter och viss kritik riktad mot Lars Lagerbäck nämns också, liksom en besvikelse över okunniga journalisters beskrivningar av fotbollslandslagets situation. Sorgen över IFK Norrköpings nedgång blandas med ett hopp för HBK:s framtid. Andersson avslöjar även att han har haft kontakt med Graham Potter och att han är villig att dela med sig av sina erfarenheter. Trots sina egna reflektioner uttrycker han en tro på Sveriges chanser i framtida turneringar





