Janne Andersson menar att Graham Potter är mer upptagen än han själv

Sverige har ännu inte kunnat få till en träff med Graham Potter för att diskutera en möjlig VM-träff. Janne Andersson menar att Potter är mer upptagen än han själv.

I tisdags sa Potter att Andersson är en väldigt upptagen man, men under torsdagskvällen sa Andersson att han tror att Potter är mer upptagen än han själv. Båda två har haft lite kontakt, men sedan har de inte kunnat få till någon träff. Andersson sa att han löser det om de bara hittar ett möte. Sverige ställs mot Norge och Grekland i två träningsmatcher innan landslaget åker över till USA.

I VM-gruppspelet ställs Blågult mot Tunisien, Nederländerna och Japan. Janne Andersson ledde Sverige under VM 2018 i Ryssland, då landslaget tog sig vidare till kvartsfinal





