Den tidigare landslagsbacken Patrik Jansson är kraftfull kritisk mot svensk försvarsspel efter en 5-1-seger mot Tunisien. Även om结果et var bra anser Jansson att försvaret inte är tillräckligt effektivt. Måltvakten Kristoffer Nordfeldt har lite att säga, medan Mattias Svanberg från MFF försvarar insatsen och lyfter fram Jansson som en självkritisk och trovärdig röst.

Den tidigare landslagsbacken Patrik Jansson är kritiskt till det svenska fotbollslandslagets försvarsspel efter deras senastematch. Trots en seger med 5-1 mot Tunisien menar Jansson att laget 'inte kan försvara' och att försvarsspel et är ett dilemma som måste återuppbyggas.

Utvecklande resonemanget på frågan uttalar han: 'Det var bättre i natt, men generellt, framför allt när jag kollar med svensk anknytning är försvarsspelet ett dilemma. Man har gått bort sig i det och där tror jag vi har en resa att göra, att väcka tillbaka det.

' Detta är inte första gången Jansson är kritisk mot svensk försvarsspel i fotboll. Måltvakten Kristoffer Nordfeldt valde att hålla en kort kommentar till frågan, medan MFF-spelaren Mattias Svanberg reagerade med ett leende. Svanberg förklarade: 'En perfekt insats är inget vi strävar efter, vi vet att det är nästintill omöjligt i fotboll. Men vi strävar efter att göra så bra prestationer som möjligt.

Hur mycket bättre kunde vi försvara igår? Jag vet inte. Vi släpper in ett mål på en svår situation och gör fem framåt.

' Svanberg tyckte också att debatten om Jansson var positiv, men skickade en liten pik: 'Han är inte för kritisk. Han är väldigt självkritisk också och då får man mer respekt för någon som vågar tala utåt och våga vara kritisk. För han kan backa upp det både genom prestationer och att själv vara självkritisk.

' Debatten om det svenska landslagets försvarsspel har pågått i flera år och Jansson är inte ensam i sin kritik. Trots flera framgångar på den internationella scenen har man ofta kritiserats för att försvarsspelet inte håller samma kvalitet som anfallsspelet. Experter har pekat på bristen i defensiv samsyn, problem med positionering och en tendency att kompromettera när det spelar mot lag med snabb omställning. Jansson tror att det är en förändring som krävs om Sverige ska konkurrera på högsta planet.

Hans uttalanden har väckt blandade reaktioner från spelare och experter, men större delen av fotbollsmiljön ser nyttan i en öppen debatt om brister och utvecklingsmöjligheter





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