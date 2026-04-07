SVT Verifierar granskar en omfattande Youtube-kampanj som hyllar Jas 39 Gripen inför Kanadas eventuella köp av stridsflygplan. Kampanjen använder emotionella triggers och antyder att affären redan är klar till Sveriges fördel. Granskningen avslöjar ett komplext spel av geopolitiska intressen och marknadsföringsstrategier.

En leende Ulf Kristersson , en rasande Donald Trump och en hyllning till Jas 39 Gripen . Det är dessa element som utgör basen för en rad hyllningsklipp som spridits brett på Youtube , och som kretsar kring Kanada s potentiella köp av stridsflygplan. SVT Verifierar har granskat detta storpolitiska drama, där hemlighetsmakeri och strategiska intressen spelar en avgörande roll.

Inför en affär av enorm betydelse har hundratals videor publicerats på Youtube, samtliga med ett tydligt budskap: Jas 39 Gripen är överlägsen den amerikanska konkurrenten, Ulf Kristersson uttrycker glädje, och affären är i princip redan klar till Sveriges fördel. Säkerhetsreportern John Granlund från SVT förklarar att relationen mellan Saab och Kanada har funnits länge, men att tullkriget mellan USA och Kanada har gett uppmärksamheten en ny dimension. Samtidigt har en lavin av videor publicerats på Youtube, som framställer Gripen som en överlägsen konkurrent till det amerikanska F-35-planet. Flera av klippen antyder att Kanada redan är överens med Sverige. Flera tittare har kontaktat SVT:s tipsmejl och undrat om Saab kan ligga bakom denna reklamkampanj. Dock, efter att SVT noga granskat kontona bakom Gripen-videorna, framgår det att ingen koppling till Saab kan hittas. SVT Verifierar använder sig av en kombination av traditionell journalistik, noggrann bildanalys, digitala fotspår och öppna källor för att verifiera information som sprids och skildra viktiga nyhetshändelser med djupgående analyser. \I det komplexa spelet kring Kanadas eventuella köp av stridsflygplan har en massiv informationskampanj rullats ut på Youtube, med syftet att påverka opinionen och gynna Jas 39 Gripen. Denna strategi, som involverar hundratals videor, använder sig av en rad emotionella triggers: Ulf Kristerssons positiva utstrålning, Donald Trumps potentiella missnöje och en öppen hyllning till det svenska stridsflygplanet. Detta är ett exempel på hur geopolitiska intressen och marknadsföringsstrategier kan sammanflätas i dagens digitala landskap. De digitala fotspåren visar hur komplexa dessa kampanjer kan vara, och hur svårt det är att fastställa vem som ligger bakom. Att förstå dessa mekanismer är avgörande för att kunna tolka nyheter och kritiskt granska information som når oss via sociala medier. SVT Verifierars undersökning belyser vikten av källkritik och behovet av att analysera information från olika vinklar. Kampanjen på Youtube är inte bara en reklamkampanj, utan en del av ett större politiskt spel. Genom att undersöka videornas innehåll, spridningsmönster och källor kan SVT ge tittarna en djupare förståelse för de underliggande intressena och motiven bakom publiceringen. Det är viktigt att notera att denna typ av informationskrigföring är allt vanligare i dagens samhälle, och att man som konsument av nyheter behöver vara vaksam på potentiell manipulation och propaganda.\Undersökningen av de hundratals Youtube-videorna avslöjar en sofistikerad taktik där emotionella element kombineras med tekniska demonstrationer av Gripen för att framställa det som det självklara valet för Kanada. Videorna framställer ofta F-35 som underlägset, och visar samtidigt bilder på Ulf Kristersson som en positiv kraft i processen. Detta skapar en känsla av att affären redan är avgjord, och att Kanada bara väntar på att formellt bekräfta sitt val. Att kartlägga de digitala spåren bakom videorna är en komplicerad process. SVT Verifierar har använt sig av en rad olika verktyg och metoder, inklusive analys av metadata, IP-adresser, och spridningsmönster på sociala medier. Att hitta den verkliga upphovsmannen bakom en sådan kampanj är dock svårt, då aktörerna ofta använder sig av sofistikerade metoder för att dölja sina spår. Trots detta har SVT:s arbete gett en unik insikt i hur marknadsföring och politisk påverkan kan kombineras i dagens digitala värld. Undersökningen belyser också de risker som finns med att konsumera information från källor som inte är granskade av oberoende journalister. Slutligen är denna händelse en viktig påminnelse om vikten av källkritik och behovet av att vara vaksam på potentiella kampanjer som syftar till att manipulera opinionen





