Jättelik Investering i Fossilfri Ståltillverkning: Wallenbergsfären i Spetsen för Räddningsaktion

Stegra får en massiv kapitalinjektion för att färdigställa stålverket för fossilfri produktion i Boden. Wallenbergsfären leder investeringen, vilket ses som ett avgörande steg för klimatomställningen inom svensk industri.

Bild: Fredrik Sandberg/TT Det är ännu för tidigt att fastställa huruvida den storskaliga satsningen i norra Sverige på fossilfri ståltillverkning kommer att nå framgång. Men med en injektion på 1,4 miljarder euro, motsvarande drygt 15 miljarder kronor, får Stegra möjligheten som förmodligen är den bästa bolaget kunnat erhålla. Kapitaltillskottet kommer till största delen från riskvilliga privata investerare, som har en framtidssyn präglad av fossilfrihet och därmed anpassar sina investeringar.

De nya medlen, vilka enligt ett pressmeddelande från Stegra möjliggör en 'fullt finansierad väg' för att färdigställa det pågående stålverket för fossilfri stålproduktion i Boden, härrör från ett konsortium under ledning av Wallenberg Investments. Flera bedömare ser detta som en svensk räddningsaktion initierad av Wallenbergsfären, men helt svensk är den inte. Konsortiet inkluderar IMAS, en nederländsk stiftelse med anknytning till Ikea, samt Singapores statliga investmentbolag Temasek.

Jätteinvesteringen innebär att Wallenbergsfären erhåller en 'ledande ägarposition' i Stegra. Ny styrelseordförande blir industriveteranen Leif Johansson, med gedigna meriter från roller som vd, koncernchef och styrelseordförande i framstående företag såsom Electrolux, Volvo och Ericsson. 'Som industrialist blir man lite ledsen när man besöker Boden nu, eftersom där finns ett halvfärdigt stålverk som kanske endast producerar på en fjärdedel av den avsedda takten', konstaterade Leif Johansson vid en pressträff på tisdagen. Snabbare tempo utlovas.

Det är ett absolut behov – inte enbart för Stegra och dess potentiella kunder som ivrigt väntar på att kunna övergå till fossilfritt stål i sina produkter. Industrin står för cirka en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser, varav en avsevärd del härrör från stålproduktionen. Lika betydande är den potentiella minskning av klimatutsläppen som fossilfri stålproduktion skulle kunna generera – förutsatt att den realiseras och visar sig vara framgångsrik.

'Detta är ett industriprojekt av klar betydelse för Sverige. Baserat på vår grundliga utvärdering ser vi en kommersiellt genomförbar väg framåt', uttalar Marcus Wallenberg, ordförande för Wallenberg Investments. Detta är helt i linje med hur Wallenbergfamiljens inflytelserika bolag Investor ställer höga krav på klimat- och hållbarhetsarbete i de bolag där de innehar betydande ägarandelar, bland vilka flera börsgiganter ingår.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) kommenterar att 'det ligger i allas intresse att detta lyckas, och det är ett styrkebesked att nytt, friskt kapital väljer att investera'. I en tid när insikten om fossilfrihet som industrins framtid inte helt och hållet slagit igenom hos Tidöregeringen, representerar denna investering ett tydligt styrkebesked att åtminstone Wallenbergsfären tar tydliga steg i rätt riktning.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guld glänser i oroliga tider: Gavekals VD om marknadens utmaningar och möjligheterI en tid präglad av ekonomisk turbulens, med stigande energipriser, hög inflation och svaga tillväxtutsikter, delar Gavekals VD Louis-Vincent Gave sina insikter om marknadens utmaningar och möjligheter. Han lyfter fram guld som en attraktiv investering och belyser vikten av att förstå de underliggande makroekonomiska drivkrafterna för att navigera i det nuvarande landskapet. Samtidigt granskar vi även andra intressanta bolag och trender på marknaden.

Read more »

Wallenbergarna säkrar Stegras finansieringStegra har säkrat 15 miljarder kronor i nytt kapital, skriver stålsatsningen i ett pressmeddelande. Investeringen leds av familjen Wallenberg, vilket bekräftar Di:s tidigare uppgifter.Nu föreslås även en veteran inom Wallenbergsfären bli ny ordförande.

Read more »

Harald Mix går in med ”betydande belopp” i StegraFinansmannen Harald Mix går in med ”betydande belopp” i Stegras finansieringsrunda om 15 miljarder kronor ledd av Wallenbergsfären.Det uppger han för Di.

Read more »

Harald Mix investerar mer i StegraFinansmannen Harald Mix går in med ett ”betydande belopp” i industribolaget Stegras finansieringsrunda om 15 miljarder kronor ledd av Wallenbergsfären.

Read more »

Leif Johansson: Omsorg bakom Wallenbergarnas StegrasatsningAtt Wallenbergsfären kliver in som största ägare i Stegra handlar om klimatfrågan och en tro på affären – men också om något annat.”Jag skulle beskriva det som en omsorgskänsla”, säger den blivande ordföranden Leif Johansson till Di.

Read more »

Mer pensionskapital till Stegra – AP2 ökar flera hundra miljonerAndra AP-fonden ökar sitt åtagande i Stegra i samband med att Wallenbergsfären tar över som huvudägare i bolaget. ”Vi har varit representerade av Just Climate i diskussionerna”, säger Åsa Norman på AP2 till Afv.

Read more »