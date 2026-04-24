Jättelika bläckfiskar dominerade haven för 100 miljoner år sedan

Ny studie visar att en jättebläckfisk, *Nanaimoteuthis*, mellan sju och 19 meter lång, var ett topprovdjur i haven under kritaperioden. Fossilanalys avslöjar kraftfulla käkar och en diet av hårda skal och ben.

Jättelika bläckfisk ar, potentiellt upp till 19 meter långa, dominerade haven för omkring 100 miljoner år sedan under kritaperioden. En ny studie, baserad på välbevarade fossilfynd från Japan och Kanada, avslöjar att dessa enorma cefalopoder, nu namngivna *Nanaimoteuthis*, var toppredatorer och spelade en betydligt större roll i det marina ekosystemet än tidigare antagits.

Forskarna har kunnat rekonstruera dessa forntida jättar genom att analysera 27 fossiliserade käkar med hjälp av avancerad 3D-teknik och artificiell intelligens. Denna metod har varit nödvändig eftersom bläckfiskar, till skillnad från många andra marina djur, huvudsakligen består av mjukdelar som sällan fossiliseras väl. Resultaten visar att *Nanaimoteuthis* hade otroligt kraftfulla käkar, kapabla att krossa hårda skal och ben, vilket indikerar en diet bestående av snäckor, krabbor och potentiellt även mindre marina reptiler.

Detta bekräftar deras position som effektiva rovdjur i kritahavet. Upptäckten av *Nanaimoteuthis* utmanar den traditionella bilden av kritaperiodens marina ekosystem, där ryggradsdjur som marina reptiler och hajar länge ansetts vara de dominerande toppredatorerna. Studien antyder att dessa jättebläckfiskar inte bara var stora och starka, utan också intelligenta och kapabla att konkurrera med andra toppredatorer om resurser och position i näringskedjan. Docent Yasuhiro Iba vid Hokkaidouniversitet, en av studiens medförfattare, uttrycker sin förvåning över fynden.

Han betonar att fossilmaterial från bläckfiskar är extremt sällsynt, och att upptäckten av en så stor och ekologiskt viktig art överträffade forskarnas förväntningar. Den detaljerade analysen av käkarna har gett ovärderliga insikter i bläckfiskarnas livsstil och roll i det forntida havet. Forskarna spekulerar i att *Nanaimoteuthis* kan ha haft en liknande jaktstrategi som dagens jättebläckfiskar, där de använde sina kraftfulla armar och sugkoppar för att fånga och immobilisera sina byten innan de krossade dem med sina starka käkar.

Denna förmåga att hantera hårda skal och ben gav dem en konkurrensfördel gentemot andra rovdjur som var mer begränsade i sin diet. Denna forskning öppnar upp för nya frågor om bläckfiskarnas evolution och deras roll i det marina ekosystemet under kritaperioden. Tidigare studier har visat att bläckfiskar har en unik intelligens och komplexa beteenden, och fyndet av *Nanaimoteuthis* antyder att dessa egenskaper kan ha utvecklats mycket tidigare än man tidigare trott.

Forskarna planerar nu att fortsätta undersöka de fossiliserade käkarna för att få mer information om bläckfiskarnas diet, tillväxt och reproduktion. De hoppas också att kunna hitta fler fossil av *Nanaimoteuthis* för att få en mer komplett bild av dess anatomi och livsstil. Upptäckten av denna jättelika bläckfisk är ett viktigt steg framåt i vår förståelse av det forntida marina livet och visar att haven under dinosauriernas tid var ännu mer komplexa och mångfacetterade än vi tidigare trott.

Denna studie understryker också vikten av att fortsätta utforska och analysera fossilfynd för att avslöja nya insikter om vår planets historia och de livsformer som har befolkat den





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bläckfisk Fossil Kritaperioden Hav Rovdjur Evolution Paleontologi

United States Latest News, United States Headlines

