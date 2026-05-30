Jehovas vittnen och svenska staten: en tvist i snart 20 år

I 20 år har det pågått en tvist mellan Jehovas vittnen och svenska staten . Vittnena vill ha statsbidrag, staten säger nej. Först på grund av att medlemmarna inte accepterar blodtransfusioner, inte heller till sina barn, Högsta förvaltningsdomstolen har upprepade gånger dömt till samfundets fördel och mellan 2021 och 2025 utbetalades miljonbelopp till Jehovas vittnen.

När Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) nekade dem bidrag förra året, med hänvisning till den nya, skärpta lagen, gick ärendet återigen till domstol. Frågan om vem som får vara medlem ska inte överprövas av staten, förklarar chefsrådmannen Karin Dahlin. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer att överklaga domen. Förhållandet mellan samfund och demokrati är en svår balansgång.

Religionsfriheten är den liberala demokratins fundament, men samfund och religioner som hotar medlemmar med våld, utfrysning och isolering står i oomtvistlig motsättning till demokratins grundläggande värderingar. De borde naturligtvis inte få några statsbidrag





