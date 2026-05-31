Jens Gustafssons vilda vrål gav Häcken vinst mot Hammarby

Häcken vann en dramatisk match mot Hammarby efter att tränaren Jens Gustafsson gav spelarna en arg varningsskrapa under pausen. Laget kom tillbaka i andra halvlek och tog hela mötena.

I en spännande fotbollsmatch mellan Hammarby och Häcken var det tränaren Jens Gustafsson som blev en central skådespelare under pausvilan. Hans lag dominerade hela första halvlek och ledde med 2-0, men i pausen exploderade Gustafsson i en vredesutbrott.

Spelarna sitter som skrämda möss när tränaren vrålade utskällningar. Men utskällningarna gav effekt. I andra halvlek värvde Häcken tillbaka och vann matchen med sammanlagt 3-2. Tränarensjälv medger att han höjde rösten, men han har kontroll.

Spelaren Adrian Svanbäck beskriver att det var en av de första gångerna tränaren ryter så hårt, men att det gav resultat. Häcken är nu på andra plats, bara två poäng före Hammarby och Elfsborg. Laget tror på att de snart kan ta ikapp seriesledaren Sirius. Trädande培训





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Häcken Hammarby Jens Gustafsson Fotboll Allsvenskan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JUST NU: Hammarby leder mot Häcken - AllsvenskanHäcken tar emot Hammarby på Hisingen. Ställningen är 0-2.

Read more »

Häcken vinner dramatiskt mot Hammarby och IFK Göteborg tar hem segern i VästeråsHäcken vände upp och ned på Hammarby i allsvenskan i fotboll med en 3-2-seger. I en annan match var det galen fotbollsfest i Västerås, där hemmalaget VSK mötte IFK Göteborg och Tobias Heintz var målrik och gjorde fyra av Blåvitts fem mål.

Read more »

Häcken besegrade Hammarby i en underhållande matchHäcken vann mot Hammarby med 3-2 efter en dramatisk match där Adrian Svanbäck avgjorde tio minuter från slutet. Matchen bjöd på hög intensitet och många målchanser. Hammarby tog ledningen men Häcken kom tillbaka och säkrade segern.

Read more »

Silas Andersen avslöjar Jens Gustafssons ord i omklädningsrummetSilas Andersen har avslöjat vad tränare Jens Gustafsson sa till spelarna i omklädningsrummet efter Häckens matcher. Häcken har nu tagit sig till andraplats i tabellen.

Read more »