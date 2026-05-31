Jens Stryger hyllas för 100:e matchen i MFF - fem mål och en speciell tröja

Efter att ha lett MFF till en fem‑målsseger hyllas Jens Stryger med stående ovationer och en matchtröja med nummer 100. Tränaren justerade taktiken, Otto Rosengren stärkte försvaret och lagen ser nu fram emot VM där Sverige tar plats för Danmark saknas.

Den danska spelaren som glimmade på MFF :s plan fick en stående ovation och presenterades med en matchtröja för att markera sin hundrade match i klubben.

När startduken gick av var det Jens Stryger som omedelbart satte tonen med ett aggressivt spel. Redan i fjärde minuten släppte han iväg Sead Haksabanovic på högerkanten, och bara några sekunder senare fick Adrian Skogmar chansen att göra ett tidigt mål som satte 1‑0 på tavlan. Enligt Stryger var det även nykomlingen Guillermo Molins som tillförde ny energi, och tränaren uppmanade laget att våga släppa loss och pressa framåt även om det innebar en kortsiktig bakslag.

Det tog inte lång tid innan Halmstad svarade med två snabba mål, då hemmalaget hade gjort några tveksamma defensiva insatser. Stryger kastade sig då in i spelet på nytt och levererade ett spektakulärt inlägg som Kenan Busuladzic nickade i mål för att kvittera 2‑2. Tränaren gjorde därefter en taktisk justering och placerade Otto Rosengren längre ner på ytan, strax framför mittbackarna, för att stärka den centrala försvarskedjan.

Stryger applåderade beslutet och menade att Otto i den positionen gav laget både trygghet och utnyttjade hans fina passningsfot, samtidigt som ytterbackarna kunde hålla en högre linje. Vid halvtidspausen steg MFF:s ordförande Zlatko Rihter fram och överräckte den speciella matchtröjan med nummer hundra på ryggen till jubilaren Jens Stryger.

Stryger uttryckte sin glädje över segern och de fem mål som laget lyckades göra, och poängterade att en sådan triumf känns helt annorlunda än en eventuell förlust när man ser fram emot semestern. Han påminde också om att fotbolls‑VM i Qatar drar igång den 11 juni, och att Danmark för närvarande saknar en VM‑plats. Därför blir han sannolikt tvungen att följa Sveriges resa i turneringen.

Stryger avslutade med att han hoppas kunna se Sveriges matcher och önskar dem lycka till i VM‑kampanjen





