Jerome Powells avgång lämnar Fed i splittrad tillvaro – Kevin Warsh står inför en tuff utmaning

Jerome Powells sista dagar som Fed-chef avslutas med två skrällar, medan Kevin Warsh nu står inför en utmaning att ena en splittrad centralbank. Inflationen och politiska trycket gör situationen ännu mer komplex.

När Jerome Powell lämnar över ordförandeskolan för Federal Reserve står den amerikanska centralbanken inför en av sina mest splittrade perioder på decennier. Powells avgång markerar inte bara en maktöverföring utan också en tid av osäkerhet och interna strider.

Under hans ledning har Fed varit en stabil kraft, men nu avslutar han med två oväntade beslut: först att stanna kvar i styrelsen trots traditionen, och sedan att låta räntan ligga oförändrad på 3,5-3,75 procent. Denna beslutsamhet har lett till att tre ledamöter protesterat mot centralbankens pressmeddelande, vilket de anser innehåller för mjuka formuleringar och signaler om kommande räntesänkningar.

Inflationen har varit en återkommande utmaning, och med de senaste uppgifterna som visar på ökade inflationstryck i mars, växer oron för att situationen bara kommer att förvärras. Men bakom dessa protester kan det också ligga en varning till Vita huset, där rebellerna inom Fed inte tänker ge med sig. Kevin Warsh, den nya ordföranden, står nu inför en utmaning av enormt slag.

Han är ingen okänd i centralbankens värld, utan har ett starkt rykte från sin tid under Ben Bernanke under finanskrisen. Men hans uppdrag blir inte lätt. Under en senatsutfrågning förra veckan visade han sig vara en mästare i att undvika direkta svar, särskilt när det gällde Trumps attacker mot Fed och kraven på lägre räntor. Warsh verkar vilja undvika att skapa rubriker, men när han väl tar över kommer han att behöva mer än bara diplomati.

En Fed-ordförande har stor makt, men kan inte styra räntan ensam. Om han inte levererar de räntesänkningar som Trump efterfrågar, riskerar han att bli nästa måltavla. Det är en tuff balansgång, men Warsh kan åtminstone trösta sig med att han inte är ensam om att känna pressen från Vita huset





