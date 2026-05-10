Jesper Wallstedt tar revansch mot Minnesota, Carolina klar för semifinal

Jesper Wallstedt räddade 34 av 35 skott när Minnesota vann med 5–1 mot Colorado. Samtidigt blev Carolina klart för semifinal i slutspelet efter att ha besegrat Philadelphia med 3–2 i förlängning.

Efter segern kablades märkliga bilder ut på svensken. Se när Wallstedt står emot trycket i spelaren ovan. Det var i den första kvartsfinalen mellan Colorado och Minnesota som 23-årige Jesper Wallstedt släppte in hela åtta mål i 6–9-förlusten.

I den andra matchen kastades svenske lagkamraten Filip Gustavsson in i målet, men även den gången blev det förlust (2–5). I natt var det dock dags för Wallstedt att ta revansch. Han räddade 34 av 35 skott när Minnesota vann med 5–1 och reducerade i matchserien. Det handlar om att hålla huvudet kallt.

Den förlusten stack ut från mängden, jag kan inte fokusera på att jag släppte in åtta mål. Jag behövde bara steppa upp. Och det tycker jag att jag gjorde i dag. Efter matchen föll en utmattad Wallstedt till isen, något som lagkamraten Brock Faber tyckte såg lustigt ut.

Bland annat blev Carolina klart för semifinal i slutspelet efter att ha besegrat Philadelphia med 3–2 i förlängning. Därmed vann Carolina både åttondelsfinalserien mot Ottawa samt kvartsfinalserien mot Philadelphia med 4–0 i matcher. Senast ett NHL-lag inledde slutspelet med 8–0 i matcher var Edmonton Oilers med Wayne Gretzky i spetsen 1985. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet.

