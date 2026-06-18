Jim Carrey Återvänder Som Grinchen I Kommande Uppföljare

Efter över ett decennium utan roller utanför Sonic-franchisen återvänder Jim Carrey som Grinchen i en planerad uppföljare. Läs mer om det överraskande beskedet och vad det betyder för julklassikern.

Jim Carrey återvänder till filmlinsen för sin första roll utanför Sonic-universum på över ett decennium. Skådespelaren, som har varit synlig i de tre senaste Sonic-filmerna sedan 2016, ska nu återta sin ikoniska roll som Grinchen i en kommande uppföljare till den älskade julklassikern.

Producentteamet bakom projektet inkluderar de erfarna komedieförfattarna som tidigare har arbetat med både den prisbelönta serien Simma lugnt, Larry! (Curb Your Enthusiasm) och den生活mäßiga Katten i hatten (2003). Trots författarnas tidigare komedierfarenheter väcker deras deltagande i den misslyckade Seuss-adaptionen frågor om kreativ riktning. När det gäller Carreys återkomst är det särskilt märkligt eftersom hans senaste offentliga uppträdande var vid César-galan i våras där han tilldelades ett hederspris.

Projektets läge är för tillfället oklart - inga detaljer om produktionsstart eller släppdatum har aviserats. I väntan på framtida uppdateringar kan tittare fortfarande njuta av originalet genom att streama Grinchen på Netflix och Viaplay för att förnya sina minnen av Carreys legendariska porträttering





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jim Carrey Grinchen Uppföljare Jul Netflix Viaplay Curb Your Enthusiasm The Cat In The Hat Manusförfattare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge återvänder till VM efter 28 årNorge fick en trevlig återkomst till fotbolls-VM efter 28 års frånvaro. Norrmännen jublade när Erling Haaland slog ledningsmålet mot Irak, men Irak nådde ännu inte sin första VM-poäng. Matchen slutade 3-1 till Norge efter hemmapåverkan i tilläggstid.

Read more »

Han gör ”värsta versionen” av Daemon TargaryenSkurk eller inte? När Matt Smith återvänder som Daemon Targaryen i ”House of the dragon” lämnar han avgörandet till publiken. – Det viktigaste för mig har varit att låta honom bli den värsta versionen av sig själv, säger han till TT.

Read more »

Viktor Claesson återvänder för att rädda IFK Värnamo från superettans bottenIFK Värnamo, tidigare favorit för direktåterkomst till Allsvenskan, slåss nu för överlevnad i superettan efter åtta raka matcher utan seger. Sportchefen Jörgen Pettersson ser många faktorer som påverkat, inklusive en smällande 0-6-förlust mot Norrköping som påförde en mental påverkan. Landslagsstjärnan Viktor Claesson har nu anslutit gratis från FC Köpenhamn och tränat med laget, och sportchefen tror att hans återkomst kan lyfta hela laget.

Read more »

Storstjärnor och sorgliga ögonblick i VM: Pulisic, en hedrad supporter och Neymar‑nyheterUSA:s stjärnanfallare Christian Pulisic missar matchen mot Australien efter en vadskada och tränar på egen hand. En 76‑årig skotsk supporter som dog i Boston ska hedras under Skottlands gruppspelsmatch mot Marocko med en minut applåd i den 76:e minuten. Samtidigt väntar hela Brasilien på besked om huruvida Neymar återvänder till planen efter sin skada. I Turkiet kritiseras även en spelares mustasch efter lagets förlust mot Australien.

Read more »