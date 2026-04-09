Jim Jarmusch återvänder med ny film: Kritikernas reaktioner och filmnyheter i korthet

Jim Jarmusch är tillbaka med 'Father Mother Sister Brother'. Samtidigt bjuder filmvärlden på en rad spännande nyheter: sci-fi-action, Stellan Skarsgård, klassiska dramer, Agatha Christie-mysterier och Disneys nya strategier.

Jim Jarmusch , en regissörsgeni, känd för att ha skapat några av modern Hollywoods mest spännande verk, återvänder till filmvärlden med en ny film. Filmer som ”Stranger Than Paradise”, ”Paterson”, ”The Limits of Control”, ”Ghost Dog” och ”Only Lovers Left Alive” har etablerat Jarmuschs distinkta stil, som kombinerar skruvad satir med subtilt drama. Den 73-årige regissören har inte släppt en långfilm sedan 2019 års ”The Dead Don’t Die”, en film som återigen lekte med apokalyptiska teman.

Nu verkar han ha tagit ett steg tillbaka till diskbänksrealismens råa värld. Den nya filmen, ”Father Mother Sister Brother”, följer ett syskonpar som återförenas efter många års separation. De tvingas hantera sina inre demoner och komplicerade relationer till varandra och sina föräldrar. Berättelsen är uppbyggd episodiskt, presenterad ur olika karaktärers perspektiv, som sedan vävs samman till en helhet. I rollerna ser vi en ensemble som lovar en djupdykning i mänskliga relationer. \Intressant nog valde Jarmusch att inte delta i årets Cannes Filmfestival. Trots att han skickade in filmen, valdes den inte ut till tävlan om Guldpalmen. När han sedan erbjöds möjligheten att visa filmen i en annan kategori, tackade han nej. Han förklarar: ”Jag hade inte gjort en film på flera år och varit vid Cannes många gånger, så det kändes inte passande. För mig är tävlingen viktig, inte just för tävlandes skull, utan för att min film ska bli en snackis och nå ut.” Jarmusch avslöjar även att de positiva recensionerna av ”Father Mother Sister Brother” inte är hans främsta fokus. ”Det är lite konstigt, men jag älskar negativa recensioner. De positiva är trevliga, men rör mig inte så mycket. Har någon sågat filmen vet man att de har ett annat perspektiv än oss som gjorde filmen, så det gör det hela mer intressant. Om för många gillar en film jag gjort känner jag att jag har gjort något fel.” Filmen har för närvarande 82 % på Rotten Tomatoes, vilket tyder på ett positivt mottagande. En recension beskriver filmen som ”rolig, subtil och gastkramande”, och berömmer dess förmåga att skapa något reflektivt och bitterljuvt av vardagliga och pinsamma familjerelationer. \Utöver Jarmuschs återkomst, bjuder filmvärlden på en rad andra intressanta nyheter. Årets snyggaste sci-fi-action har landat på SVT Play. Vi ser även Stellan Skarsgård, som enligt uppgifter ”aldrig haft så mycket sex” som i en norsk komedi från 2010 – streama den idag. Missa inte heller sista chansen att se ett episkt drama från 1957 om krigets vansinne på SVT Play, som lämnar plattformen i helgen. För de som uppskattar äventyr, finns en stor äventyrsfilm från 1991 tillgänglig på TV ikväll, trots att regissören lämnade produktionen strax före premiären. En film som Bruce Willis, efter att ha uttryckt missnöje, nu ser som nummer 1 på Netflix. Dessutom, en Marvel-hjälte i en Agatha Christie-gåta som fått 100% på Rotten Tomatoes, en populär romcom på Netflix med 13 miljoner visningar på fyra dagar, och Disneys beslut att ta mindre risker med ”Avatar”-filmerna genom att göra dem kortare och billigare. Sherlock Holmes har aldrig varit coolare, och två älskade filmer om honom finns nu på HBO Max. Även rekommendationer på filmer som påminner om Netflix-hiten ”Harry Hole” finns att utforska





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regeringen och SD satsar på fler IVF-försök och reaktioner på vapenvila och börsenRegeringen och SD avsätter 327 miljoner kronor i vårbudgeten för att öka antalet IVF-försök. Samtidigt reagerar börserna i Asien positivt på vapenvila mellan USA och Iran, medan oljepriset faller. Skellefteå vinner första semifinalen mot Luleå i hockeyslutspelen.

Read more »

Jim Jarmusch: ”Jag önskar att vi alla kunde leva i ett matriarkat”Jim Jarmusch om Guldlejonvinnaren ”Father mother sister brother”: ”Jag önskar att vi alla kunde leva i ett matriarkat”.

Read more »

Intensifierade strider och politiska spänningar i UkrainaRysslands invasion fortsätter med attacker mot infrastruktur och politiska utspel. Rapporter om dödsfall bland civila och splittrade politiska reaktioner.

Read more »

Skådespelare reagerar på dödsfall i The Boys, Johnny Depp i ny storroll och andra nyheterSammanfattning av aktuella nyheter inom film och TV. Bland annat reaktioner på säsongens första dödsfall i The Boys, Johnny Depps kommande storroll och andra intressanta projekt och rykten.

Read more »

Stockholms litteraturmässa återvänder med fokus på bildkonst och 'litcoin'Stockholms litteraturmässa arrangeras för tionde gången med bildkonst som tema, med samtal utan moderatorer och en egen valuta, 'litcoin', för att främja den tryckta boken. Mässan fortsätter på Moderna museet, där mötet mellan Larissa Sansour och Johannes Anyuru lyfts fram.

Read more »

Tesla uppges utveckla billigare SUVTesla arbetar på en ny, mindre och billigare eldriven SUV och har inlett diskussioner med underleverantörer om projektet, rapporterar Reuters med hänvisning till källor.

Read more »