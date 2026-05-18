Jimmie Åkesson öppnar för stopp vid ny lagstiftning: 'Man stoppar utvisningar till det vi har ny lagstiftning på plats'

SD-ledare Jimmie Åkesson öppnar för en möjlighet att tillfälligt upphålla utvisningarna till det att en lagstiftning är på plats. Även KD öppnar nu för tonåringar som fått ett utvisningsbeslut att få stanna i Sverige.

I början av mars kom Tidöpartierna överens om att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningar na – men det gällde inte beslut som vunnit laga kraft.

Oppositionspartierna i riksdagen, med MP och V i spetsen, försökte därefter införa en stopplag för alla tonårsutvisningar, men förlorade mot Tidöpartierna som vann med knapp marginal. Nu öppnar SD-ledaren Jimmie Åkesson för att ‘man stoppar utvisningar till det att vi har ny lagstiftning på plats’, rapporterar SVT Nyheter.

– Jag kan tycka att om Migrationsverket tillfälligt stoppar handläggningen fram till ny lagstiftning finns på plats av de som inte redan är handlagda, då har jag inga problem med att man också stoppar verkställandet av utvisningarna till det att vi har ny lagstiftning på plats, säger Åkesson till tv-kanalen. Även KD öppnar nu för att tonåringar som fått ett utvisningsbeslut ska få stanna i Sverige, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) till – Jag kan konstatera att det känns bra om vi lyckas med det.

Jag tror ingen vill att vi ska vara i den situationen. – Regeringen har agerat på den här lagstiftningen som vi nu ser konsekvenserna av. Det känns inte bra i hjärtat helt enkelt, fortsätter Kullgren. Migrationsminister Johan Forssell meddelade i slutet av mars att en lagrådsremiss om tonårsutvisningarna kommer senast i maj. Tonårsutvisningar handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige, men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år.

