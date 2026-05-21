Joakim Bornold och Karl Hedberg pekar ut tre favoriter vardera bland de aktier på Stockholmsbörsen som handlas till ensiffriga P/E-tal

Joakim Bornold och Karl Hedberg, som driver sin egen fond och rör sig hemtamt på internationella finansmarknader, har pekat ut tre favoriter vardera bland de aktier på Stockholmsbörsen som handlas till ensiffriga P/E-tal.

Erbjudandet gäller endast nya kunder. I dag driver de sin egen fond och rör sig hemtamt på internationella finansmarknader. Men Robin Thörn och Jens Olsson har inte alltid haft världen som arbetsfält. Jens har sina rötter i en mindre ort utanför Helsingborg, medan Robin drömde om att bli veterinär under uppväxten på den sörmländska landsbygden.

Efter studierna bar det av till stora finansbolag i New York, London och Hong Kong. Och till sist Abu Dhabi, där de blev kvar i många år. Robin var Senior Strategist och Jens var Head of Risk i strategiteamet på ADIA, en av världens största fonder. Men när pandemin slog till 2020 och världen stängde ner bestämde de sig för att vända hem till Sverige – och att starta något nytt.

Tillsammans med Lars Rodert grundade de SilverDome Investment Partners och lanserade fonden SilverDome One. Startskottet var vår önskan att förvalta våra egna pengar på bästa sätt. Vi saknade en fond som kunde ge hög avkastning och samtidigt skydda mot stora förluster. Från Abu Dhabi tog vi med oss perspektivet från en 'sovereign wealth fund', där målet är att bygga något ägaren verkligen vill ha över tid, snarare än att sälja till så många som möjligt.

Jens Olsson är före detta kustjägare och har tidigare bland annat varit Head of Risk på ADIA, Abu Dhabis statliga investeringsfond som idag har tillgångar på omkring 1 000 miljarder dollar. I dag har grundarna alla sina egna likvida tillgångar placerade i SilverDome One, som även har många institutionella och privata investerare. Sedan starten har de haft en genomsnittlig årlig avkastning kring 10 procent, trots en turbulent marknad.

Vi investerar globalt över många tillgångsslag och strategier: däribland aktier, obligationer, råvaror och valutor m.m. För att nå den avkastningsprofil vi vill ha krävs många bäckar små. Vi och våra investerare sover gott om natten. Vi brukar säga att vi inte bara säljer en fond.

För vissa erbjuder vi ett komplett investeringsprogram, för andra är vi en attraktiv alternativprodukt





