Journalisten Joakim Medin, som greps i Turkiet 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse, står fortfarande åtalad för deltagande i terroristorganisation och spridning av terrorpropaganda. Den senaste rättegången sköts upp efter bara några minuter, och Medin, som följer processen från Sverige, uttrycker oro över att åtalet bygger på lögner. Turkiet har begärt att Medin ska höras via länk, men den svenska regeringen har sagt nej, vilket domstolen anser gör det omöjligt att få ett domslut. EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt (V) säger att det riskerar att bli en sorts moment 22 för Medin och att regeringen bör göra klart för Turkiet att åtalet måste läggas ner. Under förhandlingen meddelades att åklagarsidan tagit fram en expertrapport över Medins dator och telefon, och ett nytt datum för förhandling fastställdes till 1 oktober. Johan Taubert, vd för Tidningsutgivarna, uttrycker oro över att turkiska myndigheter signalerar att de håller ögonen på journalister som bevakar landet.

Journalist en Joakim Medin , som släpptes ur turkiskt fängelse sommaren 2025 efter 51 dagar, står fortfarande åtalad för deltagande i terroristorganisation och spridning av terrorpropaganda. Den senaste rättegång en i Turkiet , som skulle startat under torsdagen, sköts upp efter bara några minuter.

Medin, som följer rättegången från Sverige, har ännu inte fått se handlingarna i fallet och vet inte exakt hur anklagelserna lyder. Han kommenterar situationen för Dagens ETC och uttrycker oro över att åtalet bygger på lögner. Turkiet har begärt att Medin ska höras via länk från Sverige, men den svenska regeringen har avslagit detta, vilket domstolen anser gör det omöjligt att få ett domslut.

EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt (V), som följer förhandlingarna på plats, säger till TT att det riskerar att bli en sorts moment 22 för Medin. Han menar att svenska myndigheter inte ser rättegången som rimlig och att regeringen bör göra klart för Turkiet att åtalet måste läggas ner. Under förhandlingen meddelades att åklagarsidan tagit fram en expertrapport över Medins dator och telefon, som beslagtogs vid hans gripande. Ett nytt datum för förhandling fastställdes till 1 oktober.

Johan Taubert, vd för Tidningsutgivarna, uttrycker i ett uttalande oro över att turkiska myndigheter genom uppskjutningar signalerar att de håller ögonen på journalister som bevakar landet. Medin greps under en reportageresa i Turkiet 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse. Rättegången har skjutits upp två gånger tidigare. Den svenska regeringen har tagit en tydlig ståndpunkt mot att medverka till en process som bryter mot grundläggande rättsprinciper.

Sjöstedt understryker att det är viktigt att Turkiet förstås att de inte kan fortsätta med åtalet. Medin själv är fortsatt orolig för hur rättegången kommer att utvecklas och uttrycker frustration över att han inte fått tillgång till de dokument som ligger till grund för anklagelserna. Han menar att hela åtalet bygger på lögner och att det är svårt att försvara sig när man inte vet vad man åtalas för.

Den turkiska regeringen har ännu inte kommentarer till situationen, men internationella organisationer har uppmanat Turkiet att släppa Medin och andra journalister som hålls fånga. Rättegången mot Medin har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt, och många ser det som en testfall för yttrandefriheten och rättsstaten i Turkiet. Medan Medin väntar på nästa förhandling fortsätter han att arbeta som journalist och följa utvecklingen i Turkiet.

Han hoppas att rättegången snart kan avslutas och att han kan återgå till ett normalt liv utan rädsla för ytterligare åtal





