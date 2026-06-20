Joel Lundqvist ska få sin tröja hissad i Scandinaviums tak

Joel Lundqvist, en av de mest framgångsrika spelarna i Frölundas historia, ska få sin tröja hissad i Scandinaviums tak efter tre år. Han har gjort stora insatser för klubben och har varit en del av den i många år.

Joel Lundqvist ska få sin tröja hissad i Scandinavium s tak efter tre år. Det är en tradition i Frölunda Hockey där spelare som har avslutat sin karriär och uppfyllt vissa krav kan få sin tröja hissad i taket.

Joel Lundqvist är en av de mest framgångsrika spelarna i Frölundas historia med 20 säsonger i klubbens A-lag, 14 av dessa som kapten, fyra SM-guld, tre VM-guld och fyra Champions Hockey League-titlar. Han är den första spelaren som kommer att få sin tröja hissad i taket sedan traditionen började. Hissningen kommer att ske den 17 oktober när Frölunda tar emot regerande mästaren Skellefteå AIK i Scandinavium.

Joel Lundqvist kommer att vara på plats i arenan och säger att det är en otroligt stort och fint kvitto på hans tid i Frölunda. Han säger också att det är svårt att sätta ord på känslan och att det är en överklig känsla. Traditionen med att hiss tröjor i taket började för tre år sedan och syftar till att hedra de spelare som har gjort stora insatser för klubben.

Det är ett sätt för Frölunda att visa sin uppskattning och tack för de insatserna. Joel Lundqvist är en av de mest kända och respekterade spelarna i Frölunda och det är en hedersbetygelse för honom att få sin tröja hissad i taket. Han har varit en del av klubben i många år och har gjort stora insatser för att hjälpa klubben att nå framgång. Hissningen av Joel Lundqvists tröja kommer att bli en stor händelse för Frölunda och hans fans.

Det kommer att vara en stor dag för honom och hans familj och en chans för honom att hedras för sina insatser för klubben. Frölunda har betytt mycket för honom sedan han var liten och att bli förevigad på det här sättet gör honom varm och stolt





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Joel Lundqvist Frölunda Hockey Scandinavium Tröja Hissning Sport

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